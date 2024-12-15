В Германии заявили о «загнанной в угол» бизнес-модели

«Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол… Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. (Победивший на выборах президента США — ред.) Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет», — сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешевого российского газа.