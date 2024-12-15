В ГД разработали концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО

Депутаты Госдумы предлагают следующие параметры программы: «льготная ипотека предоставляется на всей территории РФ со ставкой 2%». Кроме того, право на получение данной ипотеки имеет как участник СВО, так и его супруга (супруг), а в случае его гибели — родители и совершеннолетние дети при отсутствии супруги (супруга). Также заемщик должен быть зарегистрирован на территории субъекта РФ, где планирует приобрести жилье.