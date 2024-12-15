Ставка на банкротство: грозят ли компаниям дефолты из-за политики ЦБ

Некоторые отрасли страдают больше других. Так, в сфере телекоммуникаций затруднения испытывают 68% компаний (от общей суммы выручки отрасли). Несколько лучше ситуация в сфере почтовых и курьерских услуг. У железнодорожников, в судо- и авиастроении эта доля равна 57%. А лучше всего дела обстоят у организаций в сфере производства электрооборудования и электронной и оптической промышленности (по 19%), а также у тех, кто обеспечивает электроэнергией, газом и водой (20%).