Россиянам рассказали о «подводных камнях» покупки квартиры через trade-in

По его словам, программы trade-in от разных застройщиков могут предполагать срочный выкуп старого жилья самим девелопером либо проведение обмена после его реализации на вторичном рынке.
Кроме того, у каждого застройщика есть список объектов, с которыми он не согласится работать, например коттеджи, квартиры в ветхом фонде, жилье с большой площадью и нестандартными планировками, а также объекты в других российских регионах.
«Так что, например, продать дом в Волгоградской области и купить квартиру в Москве в рамках трейд-ин сложно», — предупредил Руслан Сырцов.
Хотя некоторые девелоперы, преимущественно, крупные компании, все же практикуют подобное, добавил он. Есть даже застройщики, которые предлагают приобрести квартиру, сдав в зачет ее стоимости автомобиль.
Эксперт отметил, что главный плюс и основной минус trade-in для клиентов — быстрый способ улучшить жилищные условия — взаимосвязаны. Так, время скорость, как правило, предполагает продажу старого жилья по сравнительно низкой цене. Девелоперы и их брокеры зачастую реализуют его на 5−15% дешевле рыночной цены.
Риски при использовании trade-in для застройщиков и покупателей связаны с длительностью схем. Руслан Сырцов пояснил, что собственник за время реализации механизма может передумать продавать старую квартиру. Кроме того, реализация вторичного жилья может превысить установленные сроки.
«Впрочем, эти угрозы носят скорее гипотетический характер. На практике девелоперы и клиенты сталкиваются с ними не часто», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».