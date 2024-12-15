Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января

Она напомнила, что подорожание регламентирует вступающий в силу с начала года приказ Росреестра «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации».
Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий.
«Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости», — говорит Финогенова.