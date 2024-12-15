Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января

Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий.