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Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Источник: Reuters

Она напомнила, что подорожание регламентирует вступающий в силу с начала года приказ Росреестра «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации».

Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий.

«Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости», — говорит Финогенова.