Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Объем валютных сбережений на руках россиян в октябре текущего года сократился до минимума с февраля 2022 года, а вот вклады за рубежом, наоборот, впервые превысили 80 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ.