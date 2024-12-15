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Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Объем валютных сбережений на руках россиян в октябре текущего года сократился до минимума с февраля 2022 года, а вот вклады за рубежом, наоборот, впервые превысили 80 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ.

Источник: © РИА Новости

Больше всего валютных средств российские граждане хранят в наличной валюте, хотя объем валюты на руках россиян в октябре сократился на 1,1% и составил 93,3 миллиарда долларов. Это минимальное значение с конца зимы 2022 года.

Одновременно почти на 2% уменьшились средства на валютных вкладах и счетах россиян — до 40,9 миллиарда долларов. Денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте сократились сразу на 8% и составили по итогам месяца 1,3 миллиарда долларов.

А вот депозиты за рубежом пополнились, достигнув в середине осени рекордных 80,1 миллиарда долларов против 79 миллиардов долларов в сентябре.

В результате общий объем валютных сбережений граждан сократился на 0,4%, или 800 миллионов долларов, и составил 215,5 миллиарда долларов. Последний раз меньше средств россияне хранили в ноябре прошлого года (213,6 миллиарда долларов).