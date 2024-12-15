Может выйти вкладно: банки начали предновогоднюю охоту за премиями россиян

Банки не только устанавливают выгодные условия по вкладам, но и предлагают клиентам поучаствовать в розыгрышах денежных призов. Например, клиенты ВТБ с накопительным счетом имеют шанс выиграть один из 25 сертификатов на сумму 200 тыс. рублей для совершения покупок или путешествий, сообщили в кредитной организации. Однако для этого человеку нужно положить на счет 50 тыс. рублей (в дополнение к уже имеющимся там средствам) и не снимать всю сумму до конца января.