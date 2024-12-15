Может выйти вкладно: банки начали предновогоднюю охоту за премиями россиян

В канун праздников банки запустили акции на свои продукты и услуги. Большинство из них рассчитывают собрать жирный урожай предновогодних премий, поэтому решили сыграть на рекордной доходности вкладов. Деньги россиянам предлагают разместить под 23−26% годовых, выяснили «Известия». Также игроки продвигают акции и розыгрыши денег, но каких-либо привлекательных предложений при оформлении кредитных продуктов нет. О реальных выгодах и подводных камнях акционных предложений — в материале «Известий».
Новогодние акции банков в 2024 году
В российских банках в конце ноября и начале декабря стартовали традиционные для этого времени акции на продукты и услуги. Кредитные организации в канун Нового года прибегают к таким методам, чтобы повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых. «Известия» изучили предложения участников рынка.
Большинство игроков в уходящем году решили воспользоваться рекордной доходностью вкладов, тогда как год назад было больше предложений по открытию кредиток с беспроцентным периодом, а также по скидкам или повышенному кешбэку за покупки при определенных условиях.
Перед Новым годом финансовые организации предлагают ставки по вкладам и накопительным счетам гораздо выше ключевой. Она до 20 декабря составляет 21%, однако, как ожидается, на последнем в 2024-м заседании ставку поднимут до 23%. Как правило, чтобы получить выгодные условия, требуется выполнить целый ряд требований.
Сезонный вклад до 26,6% стартовал в начале декабря, рассказали в Совкомбанке. Такая ставка возможна, если деньги положить на один-полтора года, регулярно пользоваться картой банка, делать не менее пяти покупок ежемесячно на общую сумму от 10 тыс. рублей и не допускать просрочки по кредитам. При этом банк гарантирует минимальную доходность на этих сроках в 23,6% годовых.
Доходность 25% годовых при открытии вклада онлайн предлагают в Газпромбанке. По указанным на сайте организации условиям, минимальная сумма депозита при оформлении в мобильном приложении или интернет-банке должна равняться 15 тыс. рублей, в офисе — 300 тыс. Но обещанная ставка возможна, только если деньги будут размещены на четыре-шесть месяцев. Меньше этого срока клиенты смогут получить среднюю доходность в 23%.
Ставку под 23−24% годовых предлагают в МКБ при открытии депозита на три или шесть месяцев соответственно. На сайте банка говорится, что сумма рублевого вклада может варьироваться от 10 тыс. до 5 млн рублей.
Почти аналогичную ставку в преддверии праздников предлагают и в банке «Санкт-Петербург». В частности, максимальная доходность в 23% доступна на самом популярном сроке — полгода, а на три месяца или один год — 22% (при оформлении продукта онлайн), сообщили в финорганизации. Там уточнили: пополнение и снятие не предусмотрены, а проценты будут выплачены только в конце срока.
Открыть вклад на один год под 27% предлагают в Абсолют Банке. Однако обещанная ставка будет действовать не весь срок. В условиях акции предусмотрено четыре процентных периода сроком 90 дней с различными начислениями в каждом периоде (14%, 16%, 18% и 27%), следует из условий, указанных на сайте организации.
Банки не только устанавливают выгодные условия по вкладам, но и предлагают клиентам поучаствовать в розыгрышах денежных призов. Например, клиенты ВТБ с накопительным счетом имеют шанс выиграть один из 25 сертификатов на сумму 200 тыс. рублей для совершения покупок или путешествий, сообщили в кредитной организации. Однако для этого человеку нужно положить на счет 50 тыс. рублей (в дополнение к уже имеющимся там средствам) и не снимать всю сумму до конца января.
Акцию с главным призом в 1 млн рублей при оформлении кредита или вклада в рублях или юанях (эквивалентную по курсу ЦБ) на сумму от 300 тыс. рублей запустили и в Азиатско-Тихоокеанском Банке с ноября по декабрь. При этом, согласно приведенным на его сайте условиям, полная стоимость кредита может составить 22,8−37,8% годовых, а доходность по вкладам — 23−27%.
Почему банки повышают ставки по вкладам в декабре
— Учитывая, что в декабре в российских компаниях часто выплачивают годовые бонусы и премии, основные усилия банков направлены на привлечение средств в накопительные продукты. Мы полагаем, что этот год не станет исключением, — заявили «Известиям» в ВТБ.
Повышенные ставки используются в основном для привлечения новых клиентов, уверен руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров. На начало декабря из топ-20 банков непосредственно новогодние промовклады предлагают лишь пять организаций, добавил он.
Конкуренция за клиента в целом увеличилась, в том числе на фоне появления бесплатных переводов до 30 млн рублей между своими счетами. Благодаря этому людям проще перечислять деньги от одного игрока к другому в поисках лучших условий. А дополнительный стимул улучшать условия по вкладам — ожидания, что ЦБ снова поднимет ключевую 20 декабря до рекордных 23%.
При этом при задранной ключевой ставке говорить о каких-то акциях в кредитных продуктах сложно, поскольку непонятно, какими будут рыночные проценты дальше, отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. В последние месяцы банки, наоборот, активно обрезают грейс-периоды, снижают лимиты по кредиткам, что тоже не дает запустить какие-то маркетинговые программы.
Подводные камни при оформлении выгодных вкладов
Предлагаемые банками размеры ставок относительно привлекательны для физлиц, оценил Артур Гафаров. Сейчас они превышают уровень инфляции, а также возможный рост курса доллара, пояснил он.
Игроки рынка также продвигают открытие инвестиционных счетов, дающих возможность получения большего дохода — но с помощью более рискованных, чем вклады, инструментов, отмечает эксперт. Например, такие предложения прозвучали от «Сбера» и Альфа-Банка.
— Также альтернативой традиционным депозитам становятся цифровые финансовые активы (ЦФА). Доходность по ним сейчас достигает 25−26% в год. Но есть риск: этот продукт не подпадает под систему страхования вкладов. Также для масштабных инвестиций в ЦФА требуется получение статуса квалифицированного инвестора, в противном случае лимит средств не может превысить 600 тыс. рублей в год, — поделился эксперт.
При оценке предложений финансистов нужно исходить из того, что бесплатным сыр бывает только в мышеловке, советует основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По большей части банки предпочитают не афишировать ряд условий в рекламных предложениях, но в договоре обычно всё прописывает, отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Известия» направили запрос в ФАС.
— Главная проблема в том, что многие граждане не читают договоры и даже не задают дополнительных вопросов при оформлении акционных продуктов, — подчеркнула она.
Поэтому, по словам эксперта, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов, необходимо уточнять все условия действия специальных предложений. И не стоит забывать, что банк никогда не будет работать себе в убыток.
Если ключевая ставка продолжит расти, то самыми выгодными окажутся ставки на срок 9−10 месяцев, уверен Эльман Мехтиев. Однако чем дольше срок, на который привлекаются депозиты, тем более точное планирование своих расходов и доходов требуется, напомнил эксперт.