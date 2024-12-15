Как работают биржи в новогодние праздники: график-2025

Праздники начнутся совсем скоро. В этом году новогодние выходные в России продлятся одиннадцать дней подряд — с 29 декабря по 8 января. По сравнению с прошлым годом количество выходных увеличится на один день. Но в конце декабря 2024-го россиян ждет шестидневная рабочая неделя: с 23 по 28 декабря.
Во время новогодних праздников инвесторы смогут торговать на биржах. «РБК Инвестиции» собрали информацию о работе основных фондовых площадок во время каникул.
Московская биржа
Торги на фондовом рынке Мосбиржи в пятницу, 27 декабря, будут идти по стандартному расписанию — около 14 часов. Основная торговая сессия фондового рынка продлится с 09:50 до 18:50 мск, а дополнительная вечерняя — с 19:00 до 23:50 мск.
Мосбиржа будет работать в субботу, 28 декабря 2024 года, а также и в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года. Но в эти дни площадка будет работать со следующими особенностями: останутся доступны торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Но на валютном рынке и рынке драгметаллов в период новогодних праздников не будут доступны сделки спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделки своп overnight.
В воскресенье, 29 декабря, и вторник, 31 декабря, биржа не работает. Кроме того, торгов не будет
С 9 января 2025 года торги на рынках Мосбиржи будут проводиться по стандартному графику.
Календарь торгов на Мосбирже.
СПБ Биржа
Торги российскими акциями на СПБ Бирже 28 и 30 декабря 2024 года пройдут по стандартному расписанию.
Во вторник, 31 декабря 2024 года не будет торгов и расчетов по всем группам инструментов. Биржа также не будет работать 1, 2 и 7 января 2025 года.
В праздничные дни 3 января и 6 января 2024 года торги и расчеты ценными бумагами российских компаний будут проводиться по обычному расписанию.
С 9 января 2025 года торги на бирже будут проходить по стандартному графику.
На момент публикации этого материала торги иностранными ценными бумагами (США, Европа, Гонконг) на СПБ Бирже стоят на паузе после введения санкций США.
Календарь торгов на СПБ Бирже.
Лондонская фондовая биржа (LSE)
Лондонская биржа будет закрыта 25 и 26 декабря — в среду и четверг в Великобритании отмечают Рождество. Во вторник, 24 декабря, и во вторник, 31 декабря, торговые дни на площадке будут сокращенными и продолжатся до 15:30 мск (в 12:30 по лондонскому времени). Также торги будут приостановлены 1 января в честь празднования Нового года.
Календарь торгов на LSE.
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE)
Во вторник, 24 декабря, то есть в преддверии Рождества, торговая сессия на Нью-Йоркской бирже будет сокращенной — рынки закроются в 21:00 мск (13:00 по восточному времени).
Нью-Йоркская биржа не будет работать 25 декабря в честь празднования Рождества. В понедельник, 1 января, трейдеры отмечают Новый год, поэтому торги на площадке в этот день не проводятся. Также биржа будет закрыта в понедельник, 20 января, в День Мартина Лютера Кинга. Праздник посвящен борцу за права афроамериканцев и отмечается в США ежегодно в третий понедельник января.
Календарь торгов на NYSE.
Американская биржа NASDAQ
Расписание NASDAQ аналогично торговому календарю Нью-Йоркской фондовой биржи. Торговая сессия 24 декабря на NASDAQ будет сокращенной — до 21:00 мск (13:00 по восточному времени). Выходными будут 25 декабря и 1 января. NASDAQ также не работает 20 января.
Календарь торгов на NASDAQ.
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange)
Гонконгская фондовая биржа (HKEX) 24 декабря будет проводить торги полдня. Биржа будет закрыта 25 и 26 декабря в честь празднования Рождества. В канун традиционного Нового года, 31 декабря, торги на бирже продлятся полдня. Площадка не будет работать 1 января 2024 года.
Сами китайцы Новый год празднуют по лунному календарю, так что дата его ежегодно меняется. В 2025 году Китайский Новый год наступит 29 января. В канун Нового года по лунному календарю, 28 января, торги на бирже продлятся полдня.
В связи с праздниками торги на Гонконгской бирже не будут проводиться с 29 по 31 января 2024 года включительно.
Календарь торгов на HKEX.