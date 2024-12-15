Как работают биржи в новогодние праздники: график-2025

Мосбиржа будет работать в субботу, 28 декабря 2024 года, а также и в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года. Но в эти дни площадка будет работать со следующими особенностями: останутся доступны торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Но на валютном рынке и рынке драгметаллов в период новогодних праздников не будут доступны сделки спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделки своп overnight.