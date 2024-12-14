Выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году

«Крупные банки продолжают снижать доступность ипотечных кредитов. Часть из них заявили об очередном увеличении минимального первоначального взноса по рыночным программам с 15−20% до 50,1% от стоимости приобретаемой недвижимости. Плюс ограничивается выдача ипотеки на специальных условиях по упрощенной схеме или с дисконтом, ― рассказал директор федерального комбината стеновых материалов “Винзер” Денис Жалнин. ― В том числе банки начинают отказываться от выдачи траншевой ипотеки, которая стала популярной в последние годы, опасаясь, что она может пойти вразрез с вступающим в силу ипотечным стандартом».
По словам эксперта, уровень одобряемости и выдачи ипотечных кредитов в январе может снизиться до рекордных значений из-за того, что с начала года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.
«Банки уже начали перестраховываться и сокращают одобрение ипотечных кредитов, которые могут попасть в группу риска с 1 января 2025 года. Рынку придется трансформироваться под новые условия и отслеживать реакцию регулятора на новые схемы стимулирования спроса. Это приведет к существенному сокращению выдачи ипотечных кредитов в начале года. Основным драйвером для рынка останется семейная ипотека, если по ней не будет кардинальных изменений условий выдачи и требований к заемщикам», ― продолжает Жалнин.
Эксперт отметил, что рассчитывать на повышение доступности ипотечных кредитов в ближайший год вряд ли стоит. Это связано как с высокой ключевой ставкой, так и с мерами, которые предпринимает Центробанк для сдерживания инфляции.
«Уровень выдачи ипотеки в январе резко снизится на 30−40%, ситуация может усугубиться при значительном росте ключевой ставки на очередном заседании ЦБ в декабре. Тогда на рынке фактически останутся только два варианта улучшения жилищных условий ― семейная ипотека и покупка за наличные», ― спрогнозировал Денис Жалнин.
Уже сейчас, по данным федеральной компании «Этажи», доля сделок с ипотекой в России упала до рекордных значений, по всем типам недвижимости опустившись до 39%, в том числе в сегменте вторичной недвижимости до 28%, на загородном рынке ― до 32%, в новостройках ― до 62%.
«Последний раз столь существенное сокращение доли ипотечных сделок на российском рынке недвижимости отмечалось на фоне заградительных ставок в мае 2022 года. Тогда на вторичном рынке она была 30%, на загородном ― 20,9%, по всем типам недвижимости ― 39,2,%, а на первичном рынке была выше, чем сейчас из-за действия льготных программ ― 72,1%», ― пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Ранее, 29 октября, сообщалось, что выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть. Это следует из прогноза «Дом.РФ». По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%. В 2025-м прогнозируется более существенное снижение — в два раза по отношению к 2023-му.