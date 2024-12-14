Выдача ипотеки в России упадет до рекордных минимумов в 2025 году

«Банки уже начали перестраховываться и сокращают одобрение ипотечных кредитов, которые могут попасть в группу риска с 1 января 2025 года. Рынку придется трансформироваться под новые условия и отслеживать реакцию регулятора на новые схемы стимулирования спроса. Это приведет к существенному сокращению выдачи ипотечных кредитов в начале года. Основным драйвером для рынка останется семейная ипотека, если по ней не будет кардинальных изменений условий выдачи и требований к заемщикам», ― продолжает Жалнин.