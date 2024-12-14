Что будет с курсом юаня в 2025 году: прогнозы экспертов.

С начала года доллар в паре USD/CNY укрепился к юаню на международном валютном рынке Форекс на 2,39%, до ¥7,27. Важно учесть, что китайский юань присутствует на двух рынках: оншорном (или материковом; код CNY) и офшорном (в Гонконге; код CNH). Оншорную валюту можно обменять на офшорную по курсу 1:1. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань (CNY). Офшорный курс (CNH) с 2009 года устанавливается на Гонконгской бирже и является плавающим, но следует в колебаниях за континентальной валютой. Его цель состоит в том, чтобы упростить инвестирование в Китай и перемещение денег за пределы материкового Китая.