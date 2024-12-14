Что будет с курсом юаня в 2025 году: прогнозы экспертов.

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Факторы, влияющие на курс юаня в 2025 году.
Прогноз на 2025 год.
Официальный курс юаня к рублю с начала года вырос на 11% (₽1,39), до ₽13,9594. Биржевой курс юаня на Мосбирже за этот же период вырос на 10,3% и составил ₽13,91. За последнее время курс китайской валюты подвергся высокой волатильности. 27 ноября курс юаня установил локальный максимум в паре с рублем и достиг ₽15,1575 — в последний раз валюта КНР находилась на таком уровне в марте 2022 года. Резкий рост курса юаня произошел на фоне введения США санкций против Газпромбанка. Однако уже в начале декабря курс рубля относительно китайской валюты начал укрепляться и впервые с середины ноября опустился ниже отметки ₽13,5.
В ноябре объем торгов юанем на российском рынке превысил ₽8 трлн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ и участников валютного рынка. Результат обновил предыдущий максимум августа, когда объем составлял ₽7,9 трлн. При этом на внебиржевом рынке объем торгов юанем был оценен в рекордные ₽5,4 трлн, что на 8% выше показателя октября и почти вдвое выше прошлогоднего значения.
С начала года доллар в паре USD/CNY укрепился к юаню на международном валютном рынке Форекс на 2,39%, до ¥7,27. Важно учесть, что китайский юань присутствует на двух рынках: оншорном (или материковом; код CNY) и офшорном (в Гонконге; код CNH). Оншорную валюту можно обменять на офшорную по курсу 1:1. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань (CNY). Офшорный курс (CNH) с 2009 года устанавливается на Гонконгской бирже и является плавающим, но следует в колебаниях за континентальной валютой. Его цель состоит в том, чтобы упростить инвестирование в Китай и перемещение денег за пределы материкового Китая.
«РБК Инвестиции» спросили экспертов о том, какие факторы будут влиять на курс юаня, а также попросили дать прогноз по парам юань/рубль и доллар/юань на 2025 год.
Что будет определять курс юаня к рублю в 2025 году.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в 2025 году факторы, которые будут оказывать влияние на курс CNY/RUB, в основном будут связаны с экономическими связями между Россией и Китаем. «Традиционно на динамику рубля сильно влияет уровень экспортной выручки и потребность импортеров, бизнеса и населения в валюте. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет поддерживать рубль в следующем году», — отмечает эксперт.
Начальник отдела анализа акций и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко в свою очередь говорит, что фактор жесткой монетарной политики регулятора уже заложен в котировки валютного рынка и не окажет существенного влияния на курсообразование в следующем году.
Курс юаня также зависит от мер поддержки экономики Китая, динамики индексов деловой активности и уровней кредитных ставок, добавляет Потавин. В начале года может вмешаться и политический фактор — Дональд Трамп официально вступит в должность президента США. Эксперт обращает внимание на то, что напряженность в отношениях США и Китая может привести к временному ослаблению юаня.
1. Динамика торгового баланса России и продажа валютной выручки экспортерами.
В отношении пары юань/рубль основное влияние на курс в среднесрочном диапазоне продолжит оказывать внешняя торговля в виде притока валюты от экспорта и спроса на валюту для импорта, отмечает Юрий Кравченко. По его словам, заметные корректировки будут вносить санкционный режим и жесткость внешних ограничений, так как от них будет зависеть стабильность притока экспортной выручки и динамика спроса на валюту импортеров.
Сейчас проблема с трансграничными расчетами остается острой темой для России, на решение которой потребуется приличное количество времени, отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Более того, по мнению эксперта, возможность разрешения зависит от геополитической обстановки в мире — не только во взаимоотношениях между Россией и западными странами, но и в расстановке сил в мире в целом. «Современный мир не отличается стабильностью, поэтому говорить о твердом разрешении проблем с платежами преждевременно, что будет отражаться на курсовой динамике», — добавляет она.
Юрий Кравченко не исключает ухудшения ситуации с торговым балансом при ужесточении санкционного режима, однако это не окажет значительного давления на валютный курс. «Сокращение потоков нефтегазового экспорта будет компенсироваться увеличением несырьевого экспорта, что должно поддержать стабильность притока экспортной выручки на российский рынок», — добавляет Кравченко.
Эксперты считают, что продажи валютной выручки экспортерами перестали быть сильным фактором. Наталия Пырьева объясняет это тем, что сейчас более 40% от экспорта приходится на расчеты в рублях. На текущий момент экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи в октябре была снижена с 50% до 25%. Сегодня — это несущественный объем, в случае если норма продажи будет повышена — это может быть фактором поддержки, но не таким весомым, как в прошлые годы.
2. Отношения между США и Китаем.
Для курса USD/CNY важным фактором в следующем году станет экономическая политика нового президента США и перспективы развития торговых войн, отмечает Наталья Ващелюк из УК «Первая». Александр Потавин обращает внимание на то, что китайская валюта значительно потеряла в цене после того как президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп.
Более того, угроза Трампа ввести более высокие тарифы на китайские товары надавила на курс юаня, и в начале декабря пара USD/CNY поднялась до годового максимума — ¥7,29. «На этом фоне многие китайские компании удерживают свои долларовые доходы от экспорта и держат их за рубежом, оказывая давление на юань», считает эксперт. По информации Reuters, высшее руководство Китая сейчас рассматривает возможность ослабления курса юаня в 2025 году, для подготовки к повышению торговых пошлин США.
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова также отмечает, что инвесторы сейчас осторожны из-за ожидаемого введения со стороны США 60-процентных пошлин на импорт китайских товаров. Попцова приводит в пример исследование RBC Global Asset Management, по оценкам которого, такие ограничения могут отнять от реального роста ВВП КНР 1,6% через два года после введения ограничений.
В связи с этим старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк не исключает активизации торговых войн между странами, а также более медленное снижение процентных ставок ФРС США, что создает предпосылки для некоторого укрепления доллара.
3. Монетарная политика регуляторов Китая и США.
Народный Банк Китая, судя по заявлениям Коммунистической партии, продолжит смягчение денежно-кредитной политики для поддержки потребителей и снижения долговой нагрузки на провинциальные органы власти, отмечает Алина Попцова из «Альфа-Капитала». Эксперт добавляет, что это традиционно — фактор ослабления национальной валюты. Давление на юань может также усилиться, если ФРС замедлит темпы в снижении ставок.
В Китае складывается дефляционная среда, которая может потребовать дополнительного монетарного и фискального стимулирования, добавляет Наталья Ващелюк. «В США не исключено более медленное снижение процентных ставок по сравнению с ожиданиями рынка. В подобных условиях более вероятен рост курса доллара по отношению к юаню до ¥7,3 юаня за доллар», — резюмировала Ващелюк.
4. Ситуация с ликвидностью и операции ЦБ.
28 ноября Банк России объявил о том, что не будет покупать иностранную валюту (юани) на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина до конца этого года. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. За день до этого курс доллара на международном валютном рынке Форекс (в России организованные торги долларом не проводятся) поднимался выше ₽114, а курс юаня на Московской бирже — выше ₽15.
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев обращает внимание на то, что регулятор отменил зеркалирование операций с валютой в рамках бюджетного правила до конца 2024 года, но в 2025 году зеркалирование возможно будет возобновлено. «На данный момент объем фиксированной части операций с валютой в первом полугодии 2025 года неизвестен, но вероятно, что он будет полностью или частично компенсировать покупки валюты по бюджетному правилу, таким образом влияние операций ЦБ с валютой на рынок будет минимальным», — считает эксперт.
Основную угрозу для курса российской валюты также представляют локальные провалы в предложении юаневой ликвидности на внутреннем рынке, считает Юрий Кравченко. «Фундаментально ситуация может оставаться относительно стабильной за счет увеличения расчетов в китайской валюте, однако временные трудности с расчетами из-за внешних ограничений будут периодически оказывать давление на рынок и резко усиливать волатильность котировок», — отмечает эксперт.
В 2025 году можно будет в полной мере оценить последствия новых санкционных ограничений на банковский сектор, считает Наталия Пырьева. По ее мнению, они проявятся с течением времени из-за временного лага в поступлении средств, который может достигать двух месяцев. «Тем не менее мы полагаем, что текущая проблема дефицита юаневой ликвидности усилится, поэтому факторы “за” более слабый рубль будут преобладать», — считает Пырьева.
Что будет с курсом юаня в 2025 году: прогнозы экспертов.
Александр Потавин, аналитик финансовой группы «Финам»: «Мы ожидаем, что к концу 2025 года курс юаня достигнет отметки ₽15,5, при этом пара USD/CNY будет находиться в районе ¥7,3».
Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая»: «В среднем в 2025 году курс CNY/RUB будет ₽14−14,5, курс USD/CNY — ¥7,25−7,3 за доллар».
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал»: «USD/CNH в следующем году, скорее всего, в среднем будет составлять порядка ¥7,25, CNY/RUB с учетом фундаментально слабых позиций рубля будет торговаться в пределах ₽13,6−14,5».
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа акций и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»: «На 2025 год ожидаем средний курс юань/рубль в диапазоне ₽14,25−14,75».
Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»: "Мы полагаем, что высокая волатильность на валютном рынке будет сохраняться в перспективе до конца 2025 года, но ожидаем, что курс рубля стабилизируется на уровнях ₽13,7−14,1 за юань. В отношении курса юаня к доллару мы ожидаем, что в начале 2025 года юань может укрепиться до ¥7,1 юань за доллар США, но к концу года вернется на траекторию ослабления в направлении ¥7,3−7,4 юань за доллар США.
Алексей Михеев, инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции»: «По паре CNY/RUB ждем колебаний в диапазоне ₽14−15 в 2025 году. По паре USD/CNY ждем колебаний между ¥7,2 и ¥7,5 в 2025 году».