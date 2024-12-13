WSJ узнала о планах команды Трампа упразднить крупных регуляторов банков

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа начала изучать пути резкого сокращения, объединения или даже ликвидации федеральных банковских регуляторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В недавних интервью с потенциальными кандидатами на посты руководителей органов банковского надзора советники Трампа и его новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавят предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, интересовались возможностью упразднения Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Советники также спрашивали кандидатов, рассматриваемых в FDIC и Управление контролера денежного обращения (OCC; входит в Минфин, осуществляет надзор и проводит проверки национальных банков) о возможности передачи страхования вкладов Минфину, рассказали несколько собеседников.
Однако, как отмечает газета, любое предложение о ликвидации FDIC или любого другого регулятора потребует согласования конгресса. По словам нескольких источников, потенциальные кандидаты провели интервью с избранным министром финансов Скоттом Бессентом и DOGE.
Собеседники рассказали, что советники Трампа и потенциальные кандидаты также обсудили планы по объединению или иной реструктуризации основных банковских регуляторов — FDIC, OCC и Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно одному из планов, только один из них сохранит функции регулятора.
Маск уже призывал ликвидировать Бюро финансовой защиты потребителей, правительственное агентство США. «Существует слишком много дублирующих регулирующих органов», — считает он.
По мнению экс-главы FDIC Шейлы Бэйр, предложению об упразднении FDIC будет сложно получить поддержку в конгрессе. «Банки могут жаловаться, но в конце концов им нравится иметь свой собственный регулятор, — отметила она. — Им нравится статус-кво».
Трамп официально объявил о создании DOGE в ноябре, после победы на выборах. Аббревиатура нового департамента созвучна с названием криптовалюты Dogecoin, которую давно поддерживает Маск.
Ведомство не будет частью правительства США, а бизнесмены не станут госслужащими, но будут сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением в «проведении крупномасштабных структурных реформ и внедрении невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению государством» в качестве внештатных советников, поясняется в заявлении Трампа.
Поскольку Маск и Рамасвами возглавят неправительственное ведомство, для их назначения не потребуется согласия конгресса и реализация их предложений может начаться сразу после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Как ожидается, департамент завершит свою работу не позднее 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-я годовщина подписания Декларации независимости США.
Маск и Рамасвами займутся «ликвидацией правительственной бюрократии, отменой избыточных нормативных актов, сокращением расточительных расходов и реструктуризацией федеральных агентств».
Маск, провозгласивший себя «темным MAGA» (Make America Great Again, предвыборный лозунг Трампа), утверждал, что намерен сократить бюджет «по меньшей мере» на $2 трлн (в 2024 финансовом году государственные расходы США составили $6,75 трлн).