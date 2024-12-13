WSJ узнала о планах команды Трампа упразднить крупных регуляторов банков

В недавних интервью с потенциальными кандидатами на посты руководителей органов банковского надзора советники Трампа и его новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавят предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, интересовались возможностью упразднения Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Советники также спрашивали кандидатов, рассматриваемых в FDIC и Управление контролера денежного обращения (OCC; входит в Минфин, осуществляет надзор и проводит проверки национальных банков) о возможности передачи страхования вкладов Минфину, рассказали несколько собеседников.