ВТБ заявил о запуске оплаты по иностранным QR-кодам за границей

ВТБ запустил платежное решение, которое позволяет клиентам кредитной организации оплачивать покупки за рубежом с помощью QR-кода в «ВТБ Онлайн». Об этом РБК рассказал начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
В настоящее время сервис прошел тестирование в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии 2025 года будет масштабироваться в странах ближнего зарубежья, а во втором полугодии функционал станет доступен и в других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья, уточнил Хранилов.
Технология ВТБ может покрывать большинство форматов платежных QR-кодов, доступных в странах запуска решения, — от 50 до 100%, то есть POS-терминалы могут принадлежать любым иностранным банкам без выстраивания специального партнерства с ВТБ, уточнили в пресс-службе банка. Представитель ВТБ отказался назвать страны запуска сервиса, но отметил, что пользователи «ВТБ Онлайн» будут получать оповещения о доступности оплаты по QR-коду в стране пребывания.
«Новый функционал позволяет оплачивать покупки в зарубежных магазинах привычным способом: достаточно навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале — оплата произойдет мгновенно. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет от 10 ₽ до 350 тыс. руб.», — уточнил Хранилов. Он добавил, что на первом этапе сервис будет доступен только клиентам ВТБ, но в первом полугодии банк готов предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтехкомпаниями в дружественных странах.
Проблема с проведением безналичных платежей россиян за границей возникла в марте 2022 года, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Masterсard. В результате их карты перестали работать за рубежом. Для того чтобы иметь возможность оплачивать покупки, россиянам пришлось или везти с собой наличные, или открывать карты в иностранных банках. Также за границей ограниченно продолжают работать выпущенные российскими банками карты «Мир» и UnionPay, однако география их приема очень узкая и все время сокращается.
Для решения этой проблемы российские банки пробовали устанавливать за границей собственные POS-терминалы, чтобы принимать платежи по российским картам. Также они запускали оплату с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей, но в этом случае требуются компании-партнеры (банки, магазины, отели