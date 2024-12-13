ВТБ заявил о запуске оплаты по иностранным QR-кодам за границей

Для решения этой проблемы российские банки пробовали устанавливать за границей собственные POS-терминалы, чтобы принимать платежи по российским картам. Также они запускали оплату с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей, но в этом случае требуются компании-партнеры (банки, магазины, отели и т. п. ), согласные устанавливать эти QR-коды, а сам процесс оплаты фактически происходит в периметре российской инфраструктуры. Такие решения в основном реализованы в странах, популярных у российских туристов: Турция, Мальдивы, ОАЭ и т. д. Эти схемы расчетов одобрила Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). «Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы “Мир”, несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать», — говорил бывший глава НСПК Владимир Комлев.