В «Авито» подсчитали, сколько россияне могут накопить за год

До этого оказалось, что более половины (54%) опрошенных россиян не готовы снижать зарплатные ожидания для сохранения текущего места работы или ускоренного трудоустройства. В начале 2024 года этот показатель держался на уровне 48%, в третьем квартале он составлял 51%. В четвертом квартале 2024 года он впервые вырос до 54%. При этом доля тех, кто согласен на понижение зарплаты ради сохранения работы или возможности более быстрого трудоустройства, сегодня находится на историческом минимуме и составляет лишь 27%.