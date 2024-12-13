В «Авито» подсчитали, сколько россияне могут накопить за год

Результаты исследования есть у РБК.
Опрос о готовности откладывать прошел среди более чем 7 тыс. работающих граждан по всей стране. Результаты показали, что большинство (76%) выделяют на сбережения около 20% от своей зарплаты. Основными мотивами для сбережений остаются путешествия (25%), покупка машины и недвижимости (по 13%), в равной степени инвестиции и приобретение крупной бытовой техники (по 12%).
Средняя зарплата по России за период с января по ноябрь 2024 года составила 79 224 ₽ При регулярных откладываниях 20% от этой суммы на сбережения россияне могут ежемесячно сохранять примерно 15 845 ₽
По информации «Банки.ру», средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения на суммы до 2 тыс. руб. составляет 12,44%. Такие вклады позволяют регулярно вносить средства без ограничения по срокам, но требуют соблюдения минимального порога пополнения.
В результате жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут накопить больше всех: их итоговая сумма за год составит 244 181 ₽, из которых 15 977 ₽ будет доходом от вклада. На втором месте оказались жители Московской области, которые смогут собрать 237 669 ₽, из них 15 549 ₽ принесут проценты.
Жители Якутии накопят 231 914 ₽ с прибылью от вклада в размере 15 170 ₽ Специалисты из Камчатского края к концу года смогут собрать 226 824 ₽ (+14 844 ₽), а работающие жители Сахалинской области — 225 378 ₽ (+14 742 ₽).
Ранее РБК Life публиковал исследование, согласно которому более 50% опрошенных работодателей подняли зарплаты персоналу в 2024 году. Примерно на столько же планируют увеличить количество рабочих мест в 2025 году.
До этого оказалось, что более половины (54%) опрошенных россиян не готовы снижать зарплатные ожидания для сохранения текущего места работы или ускоренного трудоустройства. В начале 2024 года этот показатель держался на уровне 48%, в третьем квартале он составлял 51%. В четвертом квартале 2024 года он впервые вырос до 54%. При этом доля тех, кто согласен на понижение зарплаты ради сохранения работы или возможности более быстрого трудоустройства, сегодня находится на историческом минимуме и составляет лишь 27%.