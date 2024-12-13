В АТОР уточнили слова вице-президента о «воспитании» абхазского бизнеса

Заявление вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о том, что ограничение турпотока в Абхазию является «воспитательной работой» с абхазским бизнесом, «некорректно интерпретировано и вырвано из контекста», сообщили в пресс-службе АТОР.
Там подчеркнули, что Абхазия занимает значимую долю в выездном сегменте российского туристического рынка — около 10%. При этом по данным ведущих туроператоров, работающих на абхазском направлении, турпоток из России в Абхазию в 2024 году увеличился на 5−7% и составит, по прогнозу, около 1,5 млн поездок.
«Члены АТОР неукоснительно выполняют рекомендации МИД России и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию, опубликованную в середине ноября. Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации для того, чтобы отдых гостей из России с оплаченными заранее бронированиями проходил комфортно и безопасно», — подчеркнули в АТОР.
Ранее сегодня вице-президент АТОР в интервью «Газете.Ru» заявил, что решение об ограничении на турпоток является «воспитательной работой» с абхазским бизнесом. Дословно «Газета.Ru» приводит следующую цитату Мурадяна: «Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента [когда Россия получала бы преференции], поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики».