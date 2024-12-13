В АТОР уточнили слова вице-президента о «воспитании» абхазского бизнеса

Там подчеркнули, что Абхазия занимает значимую долю в выездном сегменте российского туристического рынка — около 10%. При этом по данным ведущих туроператоров, работающих на абхазском направлении, турпоток из России в Абхазию в 2024 году увеличился на 5−7% и составит, по прогнозу, около 1,5 млн поездок.