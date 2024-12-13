В 24 крупных российских городах вырос спрос на вторичную недвижимость

По информации экспертов, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 млн рублей, годом ранее она была на том же уровне. В пересчете на 1 кв. м средняя цена составила 132,5 тыс. рублей. Лидерами по уровню цен стали Москва (31,2 млн рублей), Сочи (14,4 млн рублей) и Санкт-Петербург (11,5 млн рублей). Самое доступное готовое жилье было представлено в Смоленске (3,9 млн рублей), Брянске (4,1 млн рублей) и Ульяновске (4 млн рублей).