В 24 крупных российских городах вырос спрос на вторичную недвижимость

При этом за полгода, по отношению к июню 2024 года, в целом по России активность покупателей вторичного жилья выросла на 12%.
По информации экспертов, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 млн рублей, годом ранее она была на том же уровне. В пересчете на 1 кв. м средняя цена составила 132,5 тыс. рублей. Лидерами по уровню цен стали Москва (31,2 млн рублей), Сочи (14,4 млн рублей) и Санкт-Петербург (11,5 млн рублей). Самое доступное готовое жилье было представлено в Смоленске (3,9 млн рублей), Брянске (4,1 млн рублей) и Ульяновске (4 млн рублей).
«Мы отмечаем, что активность на рынке вторичной недвижимости сохраняется, причем большинство сделок сейчас альтернативные — когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей. Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на вторичку в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов», — сказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Говоря об анализе динамики спроса в годовом выражении, он отметил, что важно учитывать, что в ноябре 2023 года на вторичном рынке наблюдался спад, связанный с повышением ключевой ставки Центробанка РФ в июле — октябре прошлого года.
«Во многих крупных городах России интерес к готовому жилью в текущем ноябре оказался выше. Спрос также формируют покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, и те россияне, которые планируют выйти на сделку позднее, но присматривают объекты на платформе сейчас», — добавил Ерёмкин.
Ранее, 2 ноября, стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Еще примерно 30% респондентов удобным назвали загородный дом. В то же время комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23%, говорится в результатах опроса ВТБ.