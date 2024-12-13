Те, что должны: авиакомпаниям продлят отсрочку по лизинговым платежам на пять лет

Власти продлят авиакомпаниям отсрочку по лизинговым платежам за самолеты. Перевозчики должны до 2030-го перечислять средства на спецсчета типа С, однако реально не все это делают, так как деньги лежат там мертвым грузом, иностранные арендодатели их не забирают. По мнению экспертов, долг на один самолет A320 сейчас может достигать $3,6−5,4 млн, а через пять лет этот показатель подберется к $9,6−14,4 млн. Суммарная задолженность отрасли за почти 250 невыкупленных авиалайнеров может составить порядка $2,4−3,6 млрд, отмечают специалисты. Какие риски это несет для отрасли — в материале «Известий».