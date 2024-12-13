Россияне направили на фондовый рынок более ₽1 трлн

В январе—ноябре 2024 года российские частные инвесторы вложили в акции, облигации и паи фондов, торгующиеся на Московской бирже, 1,14 трлн руб., следует из презентации управляющего директора площадки Владимира Крекотеня для журналистов.
Примерно две трети инвестиций, или 765 млрд руб., пришлось на облигации. Приток средств физлиц в долговые бумаги оказался почти на 7% выше, чем за весь 2023 год (715 млрд руб.). В акции и биржевые паевые фонды инвесторы направили 377 млрд руб., это пока меньше прошлогоднего результата (393,5 млрд руб.).
Ранее Банк России указывал в своих обзорах, что граждане сокращают свои вложения в акции. Например, в октябре чистый отток средств населения из акций достигал 27,3 млрд руб., хотя в ноябре он замедлился до 6,8 млрд руб. С начала года индекс Мосбиржи просел на 19%, до 2512,54 пункта по состоянию на 11 декабря, следует из данных площадки. Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI — индекс чистых цен) в октябре 2024 года впервые с марта 2022 года опустился ниже отметки 100 пунктов. На торгах 12 декабря индекс держался ниже этой отметки.
По итогам 11 месяцев этого года лучшую динамику на рынке по приросту средств частных лиц показали фонды денежного рынка, которые инвестируют в краткосрочные финансовые инструменты, обладающие высокой ликвидностью: например, в сделки РЕПО или краткосрочные облигации. С начала года объем активов таких фондов, торгующихся на бирже, увеличился в три раза, до 823 млрд руб., а число инвесторов, купивших паи таких фондов, — в четыре раза, до 1,2 млн человек. Среднедневной объем торгов инструментами денежных фондов достигает 12 млрд руб., говорится в материалах Мосбиржи.
При жесткой денежно-кредитной политике, предполагающей рост процентных ставок, фонды денежного рынка — это одна из хороших альтернатив банковским вкладам, объяснил Крекотень.
«У нас на сегодняшний день в линейке инструментов представлено 14 фондов денежного рынка: 11 — рублевых, три — юаневых. За этот год количество инвесторов и денег в таких фондах выросло втрое. Мы рассчитываем, что в следующем году мы пройдем отметку 2 млн инвесторов и 2 трлн руб. клиентских активов», — добавил он.
Банк России начал новый цикл повышения ключевой ставки в июле этого года — с тех пор она поднялась с 16 до рекордного 21%. ЦБ не исключал еще один пересмотр показателя вверх в декабре.
Несмотря на то что денежные фонды действительно являются альтернативой банковским вкладам в условиях высоких ставок, классические депозиты пока значительно популярнее у населения. За январь—октябрь остатки на срочных вкладах физлиц увеличились на 7,54 трлн руб., или 25,8%, до 36,83 трлн руб., следует из статистики ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года темпы прироста розничной депозитной базы удвоились. Общий приток новых денег населения на фондовый рынок ниже прироста вкладов в 6,6 раза.
Согласно данным Банка России, основная доля активов населения (58,8%) размещена в российских банках и банках за рубежом, на счетах и депозитах. Еще 13,5%, или 14,39 трлн руб., приходится на вложения в акции и паи, в том числе иностранных фондов. 8,3% «портфеля» домохозяйств — наличная иностранная валюта (8,78 трлн руб. в рублевом выражении), а 4% (4,22 трлн руб.) вложено в облигации.
Как отмечается в презентации Крекотеня, третий год подряд частные инвесторы продолжают играть значимую роль на российском фондовом рынке. Особенно это заметно в секции торгов акциями, где в общем обороте на физлиц приходится 75% по состоянию на начало декабря 2024 года. На рынке облигаций и срочном рынке доля розничных инвесторов в общем объеме торгов составляет 21 и 62% соответственно.
Общее число инвесторов-физлиц на Мосбирже к началу декабря достигло 34,7 млн человек, сообщил Крекотень. Но только чуть больше четверти — 9,4 млн человек — совершили хотя бы одну сделку в течение января—ноября 2024 года. Тех, кто совершил хотя бы одну сделку в течение месяца, еще меньше — 3,7 млн. Ежедневно совершают сделки на бирже 1,1 млн инвесторов.