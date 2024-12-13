Россияне направили на фондовый рынок более ₽1 трлн

Ранее Банк России указывал в своих обзорах, что граждане сокращают свои вложения в акции. Например, в октябре чистый отток средств населения из акций достигал 27,3 млрд руб., хотя в ноябре он замедлился до 6,8 млрд руб. С начала года индекс Мосбиржи просел на 19%, до 2512,54 пункта по состоянию на 11 декабря, следует из данных площадки. Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI — индекс чистых цен) в октябре 2024 года впервые с марта 2022 года опустился ниже отметки 100 пунктов. На торгах 12 декабря индекс держался ниже этой отметки.