Покупка подарков и финансовые вопросы вводят в стресс россиян в конце года

«Для стабилизации работы нервной системы необходимо принимать различные витамины и минералы. Так, витамин С и Омега-3 способствуют снижению уровня кортизола — гормона стресса — и помогут улучшить настроение. Магний позволяет регулировать нервное возбуждение, оказывает нормализующее действие при эмоциональном напряжении и стрессе. Недостаток магния может приводить к ряду неврологических нарушений, включая тревогу и раздражительность. Среди доступных форм магния в аптеке выделяют глицинат магния, цитрат магния, оксид магния и карбонат магния. При интенсивных эмоциональных и умственных нагрузках также рекомендуется принимать витамины группы B. Они снижают негативное воздействие стрессовых факторов и улучшают работу периферической нервной системы. Когда необходимо успокоиться быстро, можно обратить внимание на легкие травяные успокоительные — выбирайте настойку пустырника, валерианы, ромашки. Причиной плохого самочувствия и сниженного настроения также может быть гормональный сбой или серьезное заболевание — чтобы исключить подобное, необходимо обратиться к врачу», — комментирует эксперт.