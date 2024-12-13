Мосбиржа заявила о планах запустить торги CDS в 2025 году

Московская биржа планирует запустить в 2025 году новый для нее производный финансовый инструмент — кредитный дефолтный своп (CDS). Об этом сообщил журналистам Игорь Марич, глава Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в группу Мосбиржи. Ранее издание Frank Media указывало, что на первом этапе у участников будет возможность совершать операции с CDS на публичный долг первоклассных компаний.
«В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS). Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками», — сказал он. Cap и floor — деривативы, в которых выплаты приходят продавцу или покупателю в зависимости от того, где находится процентная ставка относительно согласованной цены исполнения.
Также он сообщил о том, что биржа завершает развертывание новой торгово-клиринговой системы рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) под названием «Сапфир». Благодаря ей на площадке смогут заключаться сделки с валютными и процентными деривативами, в том числе CDS. «Это полностью наши технологии, обеспечивающие тот же высокий уровень надежности, гибкости и скорости реализации изменений, к которому клиенты привыкли на биржевых рынках Московской биржи», — подчеркнул Марич.
На рынке СПФИ банки, страховые компании и НПФ проводят операции с инструментами управления валютными и процентными рисками, формируются процентные кривые. Площадка работает над дальнейшим расширением и числа участников, и линейки инструментов. Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%, уточнил топ-менеджер.
В России с 2023 года была заключена лишь одна внебиржевая сделка с CDS, следует из данных ЦБ.
CDS (Credit Default Swap) — это финансовый дериватив, который представляет собой страхование от кредитного риска. По сути, CDS — это контракт, который позволяет одной стороне (покупателю CDS) получить компенсацию от другой стороны (продавца CDS), если произойдет определенное кредитное событие, например дефолт компании, эмитента облигации или государства. CDS заключается на различные виды долговых инструментов: корпоративные облигации, государственные облигации (суверенный долг), ипотечные ценные бумаги, облигации муниципалитетов.
CDS используется для двух целей — хеджирования рисков и спекуляций. В первом случае инвестор, купивший корпоративные облигации компании, может приобрести CDS, чтобы застраховаться от возможного дефолта компании. Во втором случае участники рынка могут покупать CDS на корпоративные или государственные облигации, даже не владея самими облигациями, в расчете на повышение вероятности дефолта и соответственно роста стоимости CDS.
Например, компания выпускает облигации и CDS на эти облигации торгуются с премией 2% годовых. Спекулянт замечает, что у компании начинаются финансовые трудности — падает выручка и к ней поступают судебные иски, и ожидает, что кредитный риск компании увеличится. Спекулянт покупает CDS у банка за 2% годовых, надеясь, что ситуация ухудшится. Через несколько месяцев рынок оценивает риск дефолта компании выше, и премия по CDS возрастает до 5% годовых.
В США основными участниками рынка кредитно-дефолтный свопов являются инвестиционные банки, хедж-фонды, страховые компании и пенсионные фонды. Розничные инвесторы, как правило, не имеют прямого доступа к рынку CDS из-за его сложности и высоких барьеров входа.
Яркий пример, почему торговля CDS влечет за собой высокий риск, — кризис 2008 года в США. Банки и страховые компании массово продавали CDS на ипотечные ценные бумаги, которые считались надежными. Когда качество этих ипотечных активов резко ухудшилось из-за краха рынка субстандартного ипотечного кредитования, многие держатели CDS потребовали компенсаций. Продавцы CDS оказались неспособны выполнить свои обязательства, что вызвало цепную реакцию кризиса ликвидности.