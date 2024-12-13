Мосбиржа заявила о планах запустить торги CDS в 2025 году

«В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS). Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками», — сказал он. Cap и floor — деривативы, в которых выплаты приходят продавцу или покупателю в зависимости от того, где находится процентная ставка относительно согласованной цены исполнения.