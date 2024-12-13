Мосбиржа не исключила в будущем появления тикеров в виде смайликов

Традиционно тикеры акций российских компаний, которые торгуются на Московской бирже, состоят из четырех знаков для обыкновенных бумаг и пяти — для привилегированных. Недавно на торговой площадке появился тикер из одной буквы. Управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень сообщил журналистам, что не исключает в дальнейшем появления торговых кодов в виде таки символов, как смайлики или «сердечки».
«Если какой-то бренд решит, что у него, например, сердечко или смайлик отображает всю его сущность, соответствует его философии, будет одинаково восприниматься всеми инвесторами на рынке, наверное, почему бы и нет. Пока не очень ясно как торговые системы обработают этот символ, но тем не менее, мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка. На текущий момент такой возможности нет», — сказал Крекотень, отвечая на соответствующий вопрос.
В мировой практике есть кейсы, когда биржевой тикер состоит из одной буквы. Так, у автопроизводителя Ford тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже состоит из одной буквы «F», а у платежной системы Visa — «V». На азиатских рынках торговые коды ценных бумаг обозначаются цифрами — у компании Alibaba торговый код «9988» на фондовой бирже Гонконга.
Ранее торговая площадка предоставила эмитентам возможность приобретать эксклюзивный торговый код для своих ценных бумаг. Теперь вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения эмитенты могут выбрать уникальные комбинации от одного до трех символов (латинские буквы и цифры), которые будут наилучшим образом отражать бренд и стратегию компании.
Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков тогда объяснил это решением тем, что уникальный тикер упрощает идентификацию компании. «Сегодня каждый клиент в любой сфере предъявляет запрос на индивидуальный подход. Эмитенты — это наши клиенты, и мы обязательно должны персонализировать предоставляемые им услуги», — заявил Жидков.
Услуга стала доступна эмитентам акций с первым уровнем листинга на Мосбирже. Первым эмитентом, который приобрел новый тикер, стала компания «Т-Технологии». С 28 ноября акции группы «Т-Технологии» начали торговаться под новым названием — «Т».