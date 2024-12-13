Мосбиржа не исключила в будущем появления тикеров в виде смайликов

«Если какой-то бренд решит, что у него, например, сердечко или смайлик отображает всю его сущность, соответствует его философии, будет одинаково восприниматься всеми инвесторами на рынке, наверное, почему бы и нет. Пока не очень ясно как торговые системы обработают этот символ, но тем не менее, мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка. На текущий момент такой возможности нет», — сказал Крекотень, отвечая на соответствующий вопрос.