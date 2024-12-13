«Финуслуги» начнут массовое подключение брокеров в начале 2025 года

Интеграция с «Финамом» была настроена осенью 2024 года. Алутин ранее отмечал, что клиенты этого брокера смогут пополнить счет прямо на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам, а также совершать сделки с биржевыми инструментами. Также он анонсировал, что в дальнейшем клиенты других брокерских компаний смогут подключаться к платформе и видеть в едином интерфейсе все свои портфели (пока отображается только портфель в «Финаме»). Открытие брокерского счета осуществляется в несколько кликов без визита курьера и без сканирования документов.