«Финуслуги» начнут массовое подключение брокеров в начале 2025 года

Платформа «Финуслуги», принадлежащая Московской бирже, в настоящий момент проводит пилотный проект по открытию брокерских счетов совместно с холдингом «Финам». Как заявил журналистам управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, с января 2025 года к этому сервису сможет подключиться любая инвесткомпания. Биржа планирует развивать позиционирование платформы в том числе как маркетплейса брокерских услуг.
«У нас сейчас активно идет интеграция с другими брокерами, которые дадут возможность нашей аудитории открывать брокерские счета и приходить на биржу. Наша задача — привлечь дополнительное число клиентов на инвестиционный рынок. Нашим партнерам мы будем в этом активно помогать. В том числе будем расширять аудиторию за счет обучения и дальнейшего выхода на биржу тех клиентов, у которых есть депозиты. С января 2025 года подключиться к этому сервису смогут и другие брокеры», — отметил он.
Интеграция с «Финамом» была настроена осенью 2024 года. Алутин ранее отмечал, что клиенты этого брокера смогут пополнить счет прямо на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам, а также совершать сделки с биржевыми инструментами. Также он анонсировал, что в дальнейшем клиенты других брокерских компаний смогут подключаться к платформе и видеть в едином интерфейсе все свои портфели (пока отображается только портфель в «Финаме»). Открытие брокерского счета осуществляется в несколько кликов без визита курьера и без сканирования документов.
Также в 2024 году «Финуслуги» запустили онлайн-покупку паев биржевых фондов и начали показывать своим пользователям онлайн-котировки биржевых инструментов. Сейчас клиентам доступны инвестиции в десять ПИФов, до конца года появится еще четыре новых фонда.
Мосбиржа запустила «Финуслуги» осенью 2020 года. На тот момент это был маркетплейс банковских вкладов. Сейчас, по словам Алутина, это широкопродуктовая платформа с большим количеством сервисов. Например, в ноябре началось тестирование выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), также прямо на платформе можно открыть счет в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) или купить народные облигации. Кроме того, на «Финуслугах» можно пройти обучение инвестициям. Число клиентов платформы превышает 3 млн человек.