Эксперты предсказали рост цен на кофе до новых рекордов

Рекордный рост цен на кофе не показывает никаких признаков замедления и, по мнению аналитиков, для нормализации цен на один из самых торгуемых в мире товаров могут потребоваться годы, пишет CNBC. Кофе — второй по объему торгов на бирже товар после нефти, отметило издание.
В декабре биржевые цены на кофе сорта арабика (Coffea Arabica) обновили исторический максимум на фоне плохих урожаев у ключевых производителей. Фьючерсы на кофе сорта арабика на бирже ICE за последний год выросли на 70%.
Фьючерсы на кофе сорта робуста (Coffea canephora) обновили рекордные значения в конце ноября. Контракты на кофе робуста подорожали почти на 85% с начала года.
«История показывает, что цены на кофе снижаются только тогда, когда предложение увеличивается и запасы пополняются, — рассказал главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли. — Важно отметить, что этот процесс может занять годы, а не месяцы».
Основными причинами резкого роста цен эксперты называют засуху и высокие температуры, повредившие кофейные деревья, а также глобальную зависимость от поставок из относительно небольшого числа регионов.
Взлет котировок на рынке происходил на фоне опасений по поводу урожая 2025 года в Бразилии. «В августе и сентябре в стране наблюдалась самая сильная за последние 70 лет засуха, за которой в октябре последовали проливные дожди. Это вызвало опасения, что урожай может погибнуть», — рассказал глава отдела сырьевой стратегии датского Saxo Bank Оле Хансен.
Как и какао, кофе выращивается в относительно узкой тропической полосе, основными производителями являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Эфиопия, сообщил Оле Хансен. «Такая концентрация делает его особенно уязвимым к неблагоприятным погодным условиям, особенно в Бразилии и Вьетнаме, на которые в совокупности приходится примерно 56% мирового производства», — добавил он.
Больше всего в мире производится кофе сорта арабика — на него приходится около 70% мирового производства. Бразилия — крупнейший производитель арабики. Зерна арабики, известные своим мягким вкусом и ароматом, занимают от 60% до 70% мирового рынка кофе. Этот сорт широко используются для приготовления эспрессо и других видов напитков, которые готовят бариста. Более дешевый сорт робуста обычно используется для приготовления растворимого кофе. Крупнейший производитель этого сорта — Вьетнам.
По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии в сезоне 2024−2025 годов составит 66,4 млн мешков (в каждом мешке по 60 кг зерен, этот вес считается стандартным на мировом рынке кофе), из которых 45,4 млн мешков будет приходиться на арабику, а 21 млн — на робусту. Ведомство снизило прогноз на 5,8% по сравнению с предыдущими оценками, объяснив это неблагоприятными погодными условиями, которые негативно повлияли на перспективы урожая кофе.
По словам главы отдела рынков сельскохозяйственных товаров Rabobank Карлоса Мера, в Бразилии это будет пятый подряд разочаровывающий урожай арабики из-за неблагоприятных погодных условий. В отрасли растет обеспокоенность тем, что экстремальные погодные условия могут помешать нормальному росту кофейных деревьев, добавил он. По мнению эксперта, цены на кофе «точно могут вырасти еще больше» по сравнению с текущим рекордным уровнем.