Эксперты предсказали рост цен на кофе до новых рекордов

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии в сезоне 2024−2025 годов составит 66,4 млн мешков (в каждом мешке по 60 кг зерен, этот вес считается стандартным на мировом рынке кофе), из которых 45,4 млн мешков будет приходиться на арабику, а 21 млн — на робусту. Ведомство снизило прогноз на 5,8% по сравнению с предыдущими оценками, объяснив это неблагоприятными погодными условиями, которые негативно повлияли на перспективы урожая кофе.