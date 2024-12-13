Бумаги Fix Price упали почти на 19% из-за дивидендного гэпа

Выручка Fix Price в третьем квартале 2024 года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до ₽78,8 млрд. Валовая прибыль увеличилась на 5%, до ₽26,5 млрд. Скорректированная EBITDA сократилась на 12,5%, до 12,4 млрд. Рентабельность по показателю составила 15,7% против 19% годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась на 19,4%, до ₽6 млрд.