Бумаги Fix Price упали почти на 19% из-за дивидендного гэпа

Бумаги ретейлера Fix Price (FIXP) подешевели в начале торгов на Мосбирже из-за дивидендного гэпа. Цена расписок упала на 18,88%, до ₽167,1 за бумагу. По состоянию на 10:05 мск снижение замедлилось до 16,8%, а цена бумаг восстановилась до ₽171,2.
В четверг, 12 декабря, был последний день, когда акции торговались с дивидендами. Совет директоров Fix Price 5 декабря рекомендовал промежуточные дивиденды за 2022−2024 годы в размере ₽30 млрд (или ₽35,3137 на акцию).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по бумагам, — 13 декабря 2024 года Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо было купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра.
В день объявления выплат 5 декабря расписки Fix Price на торгах Мосбиржи взлетели на 37%. Миноритариям, державшим актив до рекомендации, это принесло бы доходность более 20%.
Выплата промежуточных дивидендов стала позитивным сюрпризом для рынка. «У нас не было уверенности в том, заплатит компания дивиденды после проведенной редомициляции в Казахстан или дождется возможного следующего этапа — редомициляции в Россию, о вероятности которой она сообщала», — отмечали аналитики «БКС Мир инвестиций».
В конце октября управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов сообщал о том, что в качестве дальнейших стратегических шагов компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров. Основной операционной «дочкой» Fix Price является российская ООО «Бэст прайс». Представитель Fix Price пояснял, что речь идет о получении листинга на Мосбирже.
В октябре 2023 года ретейлер получил листинг на Астанинской международной бирже (AIX). В ноябре 2023 года акционеры Fix Price на внеочередном общем собрании приняли решение о редомициляции с Кипра в Казахстан. Компания ранее заявляла о планах сохранить листинг на Мосбирже после переезда.
Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен. Ретейлер работает в 81 регионе России и на территории девяти других стран. На 30 сентября 2024 года сеть магазинов Fix Price управляла 6891 магазином и 13 распределительными центрами. Торги глобальными депозитарными расписками торговой сети Fix Price на Мосбирже начались в марте 2021 года.
Выручка Fix Price в третьем квартале 2024 года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до ₽78,8 млрд. Валовая прибыль увеличилась на 5%, до ₽26,5 млрд. Скорректированная EBITDA сократилась на 12,5%, до 12,4 млрд. Рентабельность по показателю составила 15,7% против 19% годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась на 19,4%, до ₽6 млрд.