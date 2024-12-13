Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель. Ситуация ухудшалась на протяжении всего 2024 года, но усугубилась в ноябре после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций. Об этом РБК рассказали представители транспортных компаний и профильные юристы.
Как изменились условия переводов в ОАЭ
За январь—ноябрь 2024 года средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составлял 10−14 дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он удлинился на 29%, говорит совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов. В целом поступление средств на счет занимает от двух до 14 дней в зависимости от банка и категории товаров, добавил он.
Длительность обработки переводов в банки ОАЭ действительно увеличилась до 14 дней, подтверждает управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. По ее словам, большинство участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) указывают на значительное ухудшение ситуации с конца ноября. В некоторых случаях платежи либо возвращаются спустя одну-две недели, либо средства были списаны со счетов в банках в ОАЭ в конце ноября 2024-го и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни обратно на счета в банках ОАЭ, рассказала Деревенко.
Ситуация с платежами в ОАЭ действительно ухудшилась в связи с ноябрьскими решениями США, знает и гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева: «Эти санкции заставили банки пересматривать схемы взаимодействия и ужесточить проверки платежей, особенно через корреспондентские счета».
О том, что сроки проведения платежей в ОАЭ увеличились после ноябрьских санкций, говорит и эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, ВНЖ и личных финансов, управляющий партнер LWM (Стамбул) Ленар Рахманов. По его словам, сроки составляют семь—десять дней, а в некоторых случаях и все 30 дней.
Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также фиксирует увеличение сроков обработки платежей в последние месяцы.
Срок обработки как входящих, так и исходящих платежей между Россией и ОАЭ рос в течение всего 2024 года, однако последние санкции не повлияли на ситуацию, возражает руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок: «Если в начале года средний срок обработки платежа составлял один—три дня, то к началу лета процесс резко замедлился и стал составлять пять—семь дней и более. По ряду направлений бизнеса платежи были просто прекращены — электроника, серверы, IT-услуги, промышленное оборудование».
Проведение платежей напрямую многим компаниям недоступно, хотя в 2023 году это еще было возможно, продолжает Филатов. Поэтому компании вынуждены дополнительно оплачивать услуги банков, агентов и представителей морских линий в портах, в результате чего за 11 месяцев 2024 года логистические затраты бизнеса при доставке грузов между Россией и ОАЭ увеличились на 10−15% в зависимости от категории продукции, а в реальном выражении надбавка составляет $105−225 за контейнер, оценивает он.
Ситуация с расчетами в ОАЭ может кардинально отличаться у разных компаний: у некоторых счета в ОАЭ не работают уже с 2022 года, и они вынуждены искать посредников, у других компаний платежи продолжали проходить до недавнего времени, но остаются и те, кого проблемы не коснулись или коснулись незначительно, констатирует руководитель налоговой практики CLS Екатерина Смоловая: «На практике это зависит и от характера совершаемых операций, и от конкретного банка в ОАЭ».
Почему растут сроки переводов
В ноябре 2024 года США ввели блокирующие санкции сразу против 50 российских банков. В список в том числе попали системно значимый Газпромбанк, банк «Славия», БКС Банк, ББР Банк, Фора-банк и другие кредитные организации, которые занимались проведением международных расчетов. Эти меры ограничили их доступ к расчетным системам и усложнили проведение SWIFT-платежей, объясняет Гусев. Банк «Славия» до санкций достаточно оперативно осуществлял конвертацию рублей в дирхамы и проводил платежи, приводит пример Деревенко.
После введения санкций ряд банков приостановили валютные переводы.
Например, в тарифах у БКС Банка указано, что он не оказывает эту услугу с 21 ноября, но до попадания под санкции он проводил переводы в дирхамах (.pdf).
С сайта банка «Славия» тоже исчезла информация о работе с дирхамами, но в тарифных документах организации, датированной сентябрем, они упоминаются.
Примсоцбанк официально заявлял, что приостанавливает прием переводов в иностранных валютах «до получения новых правил и требований от иностранных банков-корреспондентов».
По данным ЦБ, в сентябре 2024 года доля нейтральных валют при расчетах российского бизнеса за экспорт составила почти 39%, за импорт — 33%. Банк России не раскрывает подробную структуру валют, но к этой категории относятся валюты дружественных стран, в том числе юань, дирхамы и другие.
Риск вторичных санкций и ноябрьские ограничения привели к глобальному усилению комплаенса со стороны банков ОАЭ, особенно в отношении тех компаний, где либо бенефициар — резидент России, либо присутствует российский источник денег, объясняет Деревенко. Она добавляет, что основные комментарии со стороны сотрудников банков в ОАЭ о причинах задержки переводов — проверка операций банками-корреспондентами. «При этом отдельные банки ОАЭ стали запрашивать документы по всем операциям без исключения, не принимая во внимание историю транзакций, и длительное время не проводят платежи, в некоторых случаях вплоть до закрытия счетов», — рассказывает юрист. По словам Гусева, теперь для транзакций в ОАЭ теперь необходимо предоставлять более подробную информацию о бенефициарах, обосновывать назначение платежа и соответствовать международным стандартам борьбы с отмыванием денег.
На увеличение сроков расчетов также могли повлиять дополнительные процедуры проверки платежей из ОАЭ, которые ввели китайские банки, считает Алексеева. Они следят за тем, чтобы отгрузка товаров происходила строго в ту страну, откуда был произведен платеж. «Ситуация с переводами в Китай через эти страны (кроме ОАЭ, это Индия) ухудшилась и, скорее всего, останется сложной в ближайшие месяцы», — подчеркивает Алексеева.
Сроки платежей в ОАЭ давно увеличились и постоянно растягиваются: половина платежей либо возвращаются, либо долго переводятся, говорит основатель сервисной компании для внешней торговли Digital ВЭД Анна Фомичева. «Если все продолжится такими же темпами, то в итоге в ОАЭ останется один-два банка, которые будут готовы более-менее проводить платежи из России, но глобально мы потеряем возможность рассчитываться по этому направлению», — пессимистична Фомичева.
Проблемы с платежами из России начались еще в 2022 году после введения первых масштабных санкций из-за военной операции России на Украине.
Ситуация резко ухудшилась после декабря 2023 года, когда президент США подписал указ о вторичных санкциях против иностранных банков за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и содействие поставкам российскому ОПК. В июне 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение российской военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в частности российские банки, что повысило риск ограничений за взаимодействие с ними. Из-за этого риска даже банки дружественных России стран начали корректировать подходы к работе с российскими компаниями и кредитными организациями.