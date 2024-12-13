Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией

Риск вторичных санкций и ноябрьские ограничения привели к глобальному усилению комплаенса со стороны банков ОАЭ, особенно в отношении тех компаний, где либо бенефициар — резидент России, либо присутствует российский источник денег, объясняет Деревенко. Она добавляет, что основные комментарии со стороны сотрудников банков в ОАЭ о причинах задержки переводов — проверка операций банками-корреспондентами. «При этом отдельные банки ОАЭ стали запрашивать документы по всем операциям без исключения, не принимая во внимание историю транзакций, и длительное время не проводят платежи, в некоторых случаях вплоть до закрытия счетов», — рассказывает юрист. По словам Гусева, теперь для транзакций в ОАЭ теперь необходимо предоставлять более подробную информацию о бенефициарах, обосновывать назначение платежа и соответствовать международным стандартам борьбы с отмыванием денег.