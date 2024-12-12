«За сто дней»: ЕС решил разорвать все связи с Россией в топливной сфере

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Европейская экономика переживает сложные времена. Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемой цене, но и по другим обстоятельствам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистические маршруты.