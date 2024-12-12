В РФ кредитные каникулы для малого бизнеса отложили до середины 2025-го

Позже на сайте Кремля опубликовали поручение со сроком исполнения 1 июня 2024 года. Его внесли в Госдуму лишь 30 июля, и до сих пор он не прошел первое чтение. При этом после принятия документ вступит в силу только через 180 дней, подчеркнули в ЦБ.