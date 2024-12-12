В РФ кредитные каникулы для малого бизнеса отложили до середины 2025-го

Такой механизм анонсировал президент РФ Владимир Путин еще в послании Федсобранию в феврале 2024-го. Он предложил предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.
Позже на сайте Кремля опубликовали поручение со сроком исполнения 1 июня 2024 года. Его внесли в Госдуму лишь 30 июля, и до сих пор он не прошел первое чтение. При этом после принятия документ вступит в силу только через 180 дней, подчеркнули в ЦБ.
Максимальный размер займа, по которому планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн, для средних — 1 млрд, а для самозанятых — 10 млн, добавили в ЦБ.
Кредитные каникулы для малого бизнеса появятся не ранее середины 2025-го, так как процесс введения такого механизма занимает длительное время. Его нужно тщательно проработать — учесть интересы должника и кредитора, уверена Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
По словам специалиста, отдельно нужно уделить внимание каникулам для самозанятых. Ведь, по сути, это гражданин, который может обратиться за отсрочкой, в частности по потребительскому кредиту или кредитной карте, именно как физлицо. А потом — еще и как самозанятый.