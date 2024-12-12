В Минфине прокомментировали рост государственного долга России

Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.