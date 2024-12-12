В Минфине прокомментировали рост государственного долга России

Счетная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. В аналитической записке ведомство отметило рост госдолга РФ за отчетный период на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% — до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. Согласно записке, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей.
«Расходы на обслуживание госдолга зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике. Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне», — прокомментировали в Минфине.
Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.