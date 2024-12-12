У иностранных туристов вырос спрос на празднование Нового года в России

В целом же основным для России въездным туристическим рынком остается Китай. Число туристов из этой страны значительно превосходит всех остальных. Согласно статистике ФСБ, в январе—сентябре 2024 года граждане Китая совершили в Россию 731,8 тыс. поездок с туристическими целями. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (105,8 тыс. визитов). Для сравнения, из Германии, которая по числу поездок была на втором месте, за это время приехало 52,3 тыс. туристов (плюс 24% год к году). В пятерке лидеров также были Туркмения, Иран и Турция. Число поездок туристов из ОАЭ в Россию увеличилось за девять месяцев этого года в два раза (до 43,2 тыс.), такой же рост показала Индия (17,7 тыс. визитов). А самый заметный рост спроса был со стороны Саудовской Аравии: число поездок с туристической целью из этой страны в Россию за год увеличилось почти в 12 раз — до 39,1 тыс.