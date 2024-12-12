У иностранных туристов вырос спрос на празднование Нового года в России

В этом году иностранные туристы стали чаще покупать туры на новогодние каникулы в России, чем год назад. Об этом рассказали опрошенные РБК туроператоры. Например, у «Интуриста» в декабре 2024 года продажи туров на новогодние праздники выросли почти в три раза к декабрю прошлого года. У Space Travel — число продаж выросло в два раза год к году, а по отдельным направлениям — еще больше. Новогодние каникулы в России в этом году начнутся в воскресенье 29 декабря и продолжатся 11 дней — до среды 8 января 2025-го.
Несмотря на то, что зима считается низким сезоном для въездного туризма в России, уже в октябре-ноябре на Новый год практически не оставалось мест в качественных отелях в центре Москвы, рассказывает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. «Сейчас операторам по приему приходится прикладывать экстраординарные усилия, чтобы найти свободные номера на высокие даты», — указывает Мурадян. По его словам, аналогичная ситуация и в Петербурге: все востребованные отели верхнего ценового сегмента были забронированы еще осенью.
Рост спроса заметили и другие туроператоры по въездному туризму. Например, у «Тари Тур» продажи путевок на новогодние праздники в Россию выросли в декабре на 40% год к году. Но их количество пока несопоставимо с периодом до пандемии Covid-19, оговаривается гендиректор туроператора Марина Левченко. О росте бронирований иностранцами новогодних туров в Россию говорят и в «Свой ТС»: в декабре их число уже на 70−80% больше, чем в прошлом году, отметил гендиректор туроператора Сергей Войтович. По его словам, это произошло на фоне низкой базы прошлого года и «практически нулевой» посещаемости в предыдущие три года на фоне пандемии и специальной военной операции.
Откуда приезжают иностранные туристы
Зимой Россия в основном пользуется спросом у жителей стран Ближнего Востока и Китая. Например, у Space Travel на ОАЭ приходится 90% въездного турпотока. Россия для этой страны — безвизовое направление, которое максимально обеспечено авиаперевозкой, объясняет Мурадян.
Далее по численности интуристов идут Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман, перечисляет гендиректор Space Travel. Граждане этих стран могут получить электронную визу для въезда в Россию за четыре дня. Несмотря на то, что Катар — также интересный рынок с точки зрения въездного туризма в Россию, его жители не включены в программу получения электронных виз. «Им приходится получать обычные визы — это серьезный сдерживающий фактор», — указывает Мурядан.
В «Интуристе» тоже отмечают активный зимний спрос на поездки в Россию у жителей Персидского залива. В основном едут из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. «Каждый второй партнер в Омане мечтает поехать в Россию зимой и увидеть настоящий снег», — добавила представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Также в декабре активизировался спрос на деловые поездки из Турции, Индии и Китая. Кроме этого, популярностью пользуются и новогодние поездки в Россию из Белоруссии.
В целом же основным для России въездным туристическим рынком остается Китай. Число туристов из этой страны значительно превосходит всех остальных. Согласно статистике ФСБ, в январе—сентябре 2024 года граждане Китая совершили в Россию 731,8 тыс. поездок с туристическими целями. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (105,8 тыс. визитов). Для сравнения, из Германии, которая по числу поездок была на втором месте, за это время приехало 52,3 тыс. туристов (плюс 24% год к году). В пятерке лидеров также были Туркмения, Иран и Турция. Число поездок туристов из ОАЭ в Россию увеличилось за девять месяцев этого года в два раза (до 43,2 тыс.), такой же рост показала Индия (17,7 тыс. визитов). А самый заметный рост спроса был со стороны Саудовской Аравии: число поездок с туристической целью из этой страны в Россию за год увеличилось почти в 12 раз — до 39,1 тыс.
У «Тари Тур» также большинство новогодних поездок в Россию — 60% — приходится на Китай. Индонезия занимает 20% продаж, на жителей арабских стран — 20% и еще 10% приходится на немцев и болгар, приводит оценки Левченко.
У Space Travel в продажах туров тоже увеличились доли Индии и Ирана. В основном это связано с расширением программы электронных виз, указывает Мурадян. Небольшие группы и индивидуальные туристы едут из стран Юго-Восточной Азии, например из Малайзии и Индонезии, отмечают в «Свой ТС».
Где иностранцы проведут Новый год
Наиболее популярное место отдыха на зимних каникулах у иностранных туристов — традиционно Москва. Например, у Space Travel около 80% броней приходится на Москву. «Столица остается главной “точкой входа” для иностранных гостей в России, особенно для туристов с Ближнего Востока», — указывает Мурадян. По его словам, такие путешественники в основном проводят в столице весь отпуск, но в последний год стали популярны короткие поездки из Москвы в Петербург или Казань. Сейчас Петербург заметно укрепился как самостоятельное направление, хотя по сравнению с Москвой доля поездок туда не так велика, оговаривается Мурядан. Также небольшие доли распределяются между Казанью и Сочи, отметил собеседник РБК, не уточнив точных значений.
В «Интуристе» популярность поездок в Москву на новогодние праздники объясняют доступностью рейсов, логистикой и возможностью проведения бизнес-встреч. Кроме этого, зимой у иностранных туристов пользуются спросом поездки в Петербург и Мурманск «в связке и по отдельности», уточнила Домостроева. Поездки на Байкал интересны зарубежным гостям как зимой, так и летом.
В «Тари Тур» помимо Москвы, Петербурга и Казани отмечают интерес туристов к городам на севере — Мурманску и Архангельску — где можно увидеть северное сияние. У «Свой ТС» растет спрос на комбинированные туры, например, Москва-Казань. Также у иностранцев востребованы поездки в Сочи, куда еженедельно летает чартерный рейс специально для арабских гостей, добавил Войтович.
Что делают иностранцы в России зимой
Чаще всего иностранных гостей интересуют индивидуальные экскурсии, персонализированный сервис, зимние виды активностей, отмечают в «Интуристе». Например, популярно катание на хаски, выезды за город, гастро-туры, отдых в эко-отелях, посещение цирка, экстрим-туры на внедорожниках или катание на военной технике, уточняет собеседница РБК. Китайские группы любят кататься на танках в Подмосковье в лесах, рассказывает Левченко из «Тари Тур». Также у китайцев популярно катание на круизных ледоколах «Рэдиссон» по Москва-реке.