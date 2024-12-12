Сроки выпуска обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей сдвинули

Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, осенью 2023 года была представлена обновленная банкнота номиналом 5000 рублей. В четверг завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей, и Банк России сообщил, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года.