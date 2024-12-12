Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года

Банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался.
В ноябре он упал до 132,4 тысячи рублей. «Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года — после этого периода россияне всегда занимали в банках больше», — прокомментировали в бюро кредитных историй.
При этом в прошлом месяце показатель уменьшился сразу на 13,4% по сравнению с октябрем — это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года.
Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования. Осенью Банк России ужесточил ряд ограничений на выдачу необеспеченных потребкредитов.