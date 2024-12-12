Соцфонд рассказал о порядке индексации пенсий у работающих пенсионеров

«Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности», — пояснили в Соцфонде.
В фонде отметили, что расчет индексации будет производиться на основании пенсии, которую работающий пенсионер бы получал, если бы не работал. Так, например, если работающему пенсионеру платят 19,5 тыс. руб., то будучи неработающим ему он бы получал 36, 35 тыс. руб. «Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). Итого на руки он будет получать 22 181,05 рублей (19 527,94 тысяч + 2 653,11 рубля)», — объяснили в Социальном фонде.
Там также добавили, что когда пенсионер уволится, то помимо прибавки за 2025 год ему повысят пенсию на сумму, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. В Социальном фонде подчеркнули, что в связи с этим больше всех в январе получат те пенсионеры, кто ранее уволился с работы.
Индексация пенсий работающим пенсионерам станет первой после ее отмены в 2016 году. С 1 апреля 2025 года также на 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
По данным Соцфонда, на 1 апреля 2024 года в России насчитывалось 7,783 млн официально работающих пенсионеров.