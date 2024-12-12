Соцфонд рассказал о порядке индексации пенсий у работающих пенсионеров

Там также добавили, что когда пенсионер уволится, то помимо прибавки за 2025 год ему повысят пенсию на сумму, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. В Социальном фонде подчеркнули, что в связи с этим больше всех в январе получат те пенсионеры, кто ранее уволился с работы.