Россельхознадзор запретит импорт подсолнечных семян и кукурузы из 4 стран

Ограничение на ввоз семян вступит в силу 13 декабря, а на импорт кукурузы — 16 декабря этого года.
Под запрет попала продукция экспортеров и производителей Pinto Piga Seeds (Чили), GLS Tohumculuk (Турция), Lidea France (Франция) и Syngeta Kft (Венгрия).
Ограничение введено из-за обнаруженных в поставках карантинных для России и ЕАЭС объектов — фомопсиса подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt. Cvet. Et al. (Phomopsis helianthi Munt. Cvet. Et al.), пятнистости листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson) и коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys Stal), пояснила пресс-служба.
Зараженные семечки служат основным источником распространения фомопсиса подсолнечника. Заболевание может привести к потере 80% урожая. Кроме того, уточняется, что другое заболевание — пятнистость листьев кукурузы может привести к экономическому ущербу до 2,4 млрд руб.