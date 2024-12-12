Россельхознадзор запретит импорт подсолнечных семян и кукурузы из 4 стран

Зараженные семечки служат основным источником распространения фомопсиса подсолнечника. Заболевание может привести к потере 80% урожая. Кроме того, уточняется, что другое заболевание — пятнистость листьев кукурузы может привести к экономическому ущербу до 2,4 млрд руб.