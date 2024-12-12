Набиуллина рассказала о выпуске новой банкноты в тысячу рублей

«Создание банкноты — это кропотливый, сложный процесс. Сначала — концептуальный дизайн, потом — эскизный проект, затем — подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года. Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе — в национальном центре “Россия”, — сказала она.