Набиуллина рассказала о выпуске новой банкноты в тысячу рублей

«Создание банкноты — это кропотливый, сложный процесс. Сначала — концептуальный дизайн, потом — эскизный проект, затем — подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года. Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе — в национальном центре “Россия”, — сказала она.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году — с Никольской башней Нижегородского Кремля.