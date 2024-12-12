Эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на ВВП России

По его словам, на сегодняшний день это стало реальностью, ИИ действительно стал влиять на нашу жизнь. На маркетплейсах использование современных технологий позволяет размещать заказы и удовлетворять спрос на продукцию в разных уголках страны, подчеркнул Орешкин и добавил, что программы «научились» качественно прогнозировать спрос, что позволяет предприятиям снизить издержки, производя только те товары, которые нужны покупателям.