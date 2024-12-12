Эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на ВВП России

Орешкин напомнил, что ранее заявлял — «искусственный интеллект может добавить до 1% к росту ВВП в нашей стране».
Об этом в рамках форума AI Journey рассказали заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин и первый зампред Правления Сбера Александр Ведяхин.
По его словам, на сегодняшний день это стало реальностью, ИИ действительно стал влиять на нашу жизнь. На маркетплейсах использование современных технологий позволяет размещать заказы и удовлетворять спрос на продукцию в разных уголках страны, подчеркнул Орешкин и добавил, что программы «научились» качественно прогнозировать спрос, что позволяет предприятиям снизить издержки, производя только те товары, которые нужны покупателям.
Александр Ведяхин уточнил, что 1% ВВП России в денежном выражении — это 11,2 трлн рублей. По мнению Ведяхина, такой прирост к 2030 году может сулить активное внедрение новых технологий с искусственным интеллектом в бизнес-процессы. Он уточнил, что прирост внутреннего валового продукта будет происходит плавно и параллельно с «постепенным увеличением активности и продуктивности всей нашей экономики».
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