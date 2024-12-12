Минфин изменил механизм лимитов на семейную ипотеку после слов Путина

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости информировать общество о наличии лимитов семейной ипотеки. «Ну давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что нужно бороться с инфляцией, это ясно. Ну так по-честному надо сказать: “Вот мы в силу того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет, поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю-декабрю”, — сказал он. В ответ министр финансов Антон Силуанов пообещал исключить проблемы с семейной ипотекой в 2025 году.