Минфин изменил механизм лимитов на семейную ипотеку после слов Путина

Минфин изменил механизм предоставления субсидии банкам по программе семейной ипотеки, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Согласно новым правилам, общая сумма лимита кредитным организациям увеличена с 6,26 трлн до 8,65 трлн руб. включительно, чтобы избежать приостановок действия программы. Также механизм стал более гибким за счет права кредиторов на использование этих средств.
«Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки», — подчеркнули в Минфине.
По данным ведомства, в 2024 году на реализацию программы семейной ипотеки заложено 290 млрд руб., дополнительно правительство выделило из резервного фонда еще 142 млрд руб. В 2025 году в бюджете предусмотрены средства в объеме 637 млрд руб., в 2026-м — 454,1 млрд руб., в 2027-м — 358,3 млрд руб.
О разработке нового механизма Минфина и госкорпорации «Дом.РФ» стало известно в конце ноября. Он должен заработать с 15 декабря.
Программу семейной ипотеки запустили в России в 2018 году. Этим летом ее условия обновили и продлили срок действия до 2030 года. Участниками программы могут стать семьи с детьми в возрасте до шести лет, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или проживающие в отдельном регионе. Они могут приобрести первичную недвижимость в ипотеку по ставке 6% годовых. Максимальная сумма кредита для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости информировать общество о наличии лимитов семейной ипотеки. «Ну давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что нужно бороться с инфляцией, это ясно. Ну так по-честному надо сказать: “Вот мы в силу того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет, поспешите, лимит закончится в середине года или к ноябрю-декабрю”, — сказал он. В ответ министр финансов Антон Силуанов пообещал исключить проблемы с семейной ипотекой в 2025 году.
Об израсходовании лимитов и приостановке выдачи семейной ипотеки банки начали сообщать осенью 2024 года. В частности, такое решение приняли Сбербанк и ВТБ. Минфин отчитывался, что общая сумма лимита до конца года составляла 6,25 трлн руб. В 2025 году ее планировали увеличить на 2,4 трлн руб.