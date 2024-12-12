Госдолг России за девять месяцев увеличился на 4,3 процента

Ранее Силуанов признал, что с 2020 года уровень госдолга России повысился. Как он объяснял, изменились и структура долга, и размер процентных расходов на его обслуживание. Изменения, по его словам, были связаны с тем, что Минфин стал больше заимствовать по так называемым плавающим ставкам.