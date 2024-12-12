Госдолг России за девять месяцев увеличился на 4,3 процента

«За январь-сентябрь 2024 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 111 503,4 миллиона рублей, или на 4,3%, и по состоянию на 1 октября 2024 года составил 26 706 691,4 миллиона рублей, или 13,6% ВВП (оценка)», — говорится в записке.
Так, объем внутреннего госдолга РФ составил 21,761 триллиона рублей, или 81,6% верхнего предела (26,68 триллиона рублей), увеличившись на 948,059 миллиарда рублей (4,6%). А внешний госдолг вырос на 163,445 миллиарда рублей (3,4%), составив на 1 октября 2024 года 4,946 триллиона рублей, отмечают аудиторы.
«Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за январь-сентябрь 2024 года произошел за счет увеличения объема государственного долга по ОФЗ-ПД на сумму 722 443,0 миллиона рублей, или на 6,6%, объема госдолга по ОФЗ-ПК — на сумму 238 603,0 миллиона рублей, или на 3,1%, объема госдолга по ОФЗ-ИН на 87 706,0 миллиона рублей, или на 7,5%», — отмечают аудиторы.
Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей.
Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть.
Ранее Силуанов признал, что с 2020 года уровень госдолга России повысился. Как он объяснял, изменились и структура долга, и размер процентных расходов на его обслуживание. Изменения, по его словам, были связаны с тем, что Минфин стал больше заимствовать по так называемым плавающим ставкам.