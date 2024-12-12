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Эксперты предсказали рост цен на аренду жилья в России на 15% в 2025 году

Ставки на долгосрочную аренду жилья в России по итогам 2025 года могут вырасти на 15%. С таким прогнозом на пресс-конференции по итогам года выступил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

Источник: РИА "Новости"

«В самом начале года рынок аренды ожидает небольшое снижение. Это связано с серьезным ростом предложения, так как многие собственники вторичных квартир уходят в аренду из-за отсутствия спроса. Затем рынок ждут стагнация и сезонный рост по итогам года. Однако жилье арендовать будет выгоднее, чем покупать, учитывая рост ставок по ипотеке», — сказал Алексей Попов.

По итогам ноября 2024 года средняя стоимость аренды жилья в России по сравнению с октябрем снизилась на 6% и составила 33 тыс. руб. в месяц. Снижение связано с завершением высокого арендного сезона.

В «Домклик» ранее назвали районы Москвы с самой дешевой арендой жилья. Минимальные ставки зафиксированы в Новой Москве и ЗелАО, внутри МКАД — в районах Южное Тушино, Лосиноостровский, Выхино-Жулебино, Капотня и Орехово-Борисово Южное.