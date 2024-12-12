Эксперты предсказали рост цен на аренду жилья в России на 15% в 2025 году

«В самом начале года рынок аренды ожидает небольшое снижение. Это связано с серьезным ростом предложения, так как многие собственники вторичных квартир уходят в аренду из-за отсутствия спроса. Затем рынок ждут стагнация и сезонный рост по итогам года. Однако жилье арендовать будет выгоднее, чем покупать, учитывая рост ставок по ипотеке», — сказал Алексей Попов.