Эксперты объяснили продажу девелоперами участков под застройку

«Пока одни участники рынка избавляются от площадок, другие их активно скупают. Например, компания Glorax переходит ко всё более агрессивной экспансии в регионах (Тула, Мурманск, Ярославль, Омск, Ленобласть), краснодарская Dogma стала владельцем 8 га земли в московском районе Москворечье-Сабурово и проявляет интерес к промзоне “Автомоторная”, Element Development приобрела у Группы “ЛСР” без малого 10 га на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, группа “Эталон” выкупила 35 га в Петербургской агломерации», — рассказала представитель бизнеса.