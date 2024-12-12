Эксперты объяснили продажу девелоперами участков под застройку

«Вполне вероятно, что эти участки были приобретены с использованием заемных средств и девелоперы в условиях высоких процентных ставок решили снизить общий уровень кредитной нагрузки за счет продажи части своих земельных активов. Учитывая стоимость проектного финансирования и ситуацию в продажах, сейчас девелоперам нецелесообразно запускать большой объем новых объектов», — пояснила она.
По ее словам, поэтому застройщики могут спокойно продать часть земли и улучшить свое финансовое положение. Возможно, кто-то в ожидании снижения объемов продаж попытается заработать денег на высокой ставке по депозитам, считает эксперт.
В сложившейся экономической ситуации выставление на продажу девелоперами своих активов вполне закономерно, но тренд нельзя назвать абсолютным, заявила «Известиям» гендиректор проектов в сфере недвижимости URBAN Ольга Хасанова.
«Пока одни участники рынка избавляются от площадок, другие их активно скупают. Например, компания Glorax переходит ко всё более агрессивной экспансии в регионах (Тула, Мурманск, Ярославль, Омск, Ленобласть), краснодарская Dogma стала владельцем 8 га земли в московском районе Москворечье-Сабурово и проявляет интерес к промзоне “Автомоторная”, Element Development приобрела у Группы “ЛСР” без малого 10 га на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, группа “Эталон” выкупила 35 га в Петербургской агломерации», — рассказала представитель бизнеса.
По ее словам, можно говорить о перераспределении земельного фонда.