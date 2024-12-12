ЕЦБ понизил ставку четвертый раз подряд

Европейский регулятор начал понижать ставки по завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который стартовал в июле 2022 года на фоне разгона цен. Показатель инфляции в еврозоне начал расти с середины 2021 года и в октябре 2022 года обновил максимум за всю историю существования валютного блока, поднявшись до 10,6%. В 27 странах Евросоюза инфляция в среднем ускорилась до 11,5%. Для борьбы с ускоряющейся инфляцией ЕЦБ начал повышать ставки. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (-0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.