ЕЦБ понизил ставку четвертый раз подряд

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 12 декабря, уменьшил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора.
ЕЦБ снизил свои ставки на четвертом заседании подряд. Депозитная ставка была снижена до 3%, базовая ставка — до 3,15%, маржинальная кредитная ставка — до 3,4%.
Совет управляющих ЕЦБ намерен обеспечить возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе. ЕЦБ будет поддерживать достаточно жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока это будет необходимо для достижения цели по инфляции. Регулятор отметил, что в дальнейшем решения о процентных ставках будут приниматься с учетом оценок инфляционного прогноза, основанных на новых экономических и финансовых данных, а также на динамике базовой инфляции.
Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями рынка. Все опрошенные Bloomberg аналитики, кроме одного, прогнозировали снижение депозитной ставки на 25 б.п. — до 3%. Только в JPMorgan Chase ставили на более значительное снижение — сразу на 50 б.п., утверждая, что последние данные указывают на замедление роста экономики и инфляции.
Экономисты ожидают, что снижение ставок на заседании в четверг не будет последним и прогнозируют последовательное их сокращение на четверть пункта на каждом заседании до тех пор, пока депозитная ставка не достигнет 2%.
Европейский регулятор начал понижать ставки по завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который стартовал в июле 2022 года на фоне разгона цен. Показатель инфляции в еврозоне начал расти с середины 2021 года и в октябре 2022 года обновил максимум за всю историю существования валютного блока, поднявшись до 10,6%. В 27 странах Евросоюза инфляция в среднем ускорилась до 11,5%. Для борьбы с ускоряющейся инфляцией ЕЦБ начал повышать ставки. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (-0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.
Регулятор последовательно повышал процентные ставки на десяти заседаниях подряд. К сентябрю 2023 года процентная ставка выросла до 4,5%, маржинальная кредитная ставка — до 4,75%, а депозитная ставка — до 4%. С тех пор до июня 2024 года ЕЦБ удерживал ставки на одном уровне. Первое снижение ставок в текущем цикле ослабления денежно-кредитной политики произошло в июне 2024 года. ЕЦБ также снижал ставки на заседаниях в сентябре и октябре, каждый раз на 25 б.п.
На фоне денежно-кредитной политики, проводимой ЕЦБ, инфляция начала снижаться. В сентябре она составила 1,7%, оказавшись ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% впервые с середины 2021 года. В ноябре 2024 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,3% в годовом выражении по сравнению с 2% в октябре, сообщило статистическое управление Европейского союза Eurostat. Среднесрочная цель ЕЦБ по инфляции составляет 2%.
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