Бизнес заявил о риске банкротств и сокращений в дорожном строительстве

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК; объединяет крупнейших игроков отрасли, в частности «Нацпроектстрой», «Трансстроймеханизацию», «Автобан» и др.) ожидает «деградации отрасли» и ряд негативных последствий для экономики в целом при отсутствии государственных мер поддержки. Об этом говорится в аналитическом обзоре организации «Дорожное строительство: оценка состояния и перспективы развития» (подготовлен на основе результатов опроса среди 15 компаний и групп компаний, занимающих более 50% рынка), с которым ознакомился РБК.
«Отсутствие социально значимых проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и мостов, формирующих единую опорную транспортную сеть страны, смещение финансирования по уже реализующимся объектам на один—три года в сочетании с высокой ключевой ставкой и ростом издержек приведут к деградации отрасли и негативным последствиям для экономики в целом», — говорится в документе.
К негативным последствиям авторы обзора относят:
- утрату подрядными организациями накопленных компетенций, персонала, техники, расформирование мощностей;
- замедление экономического роста отрасли и снижение налоговых поступлений;
- массовое высвобождение персонала, рост социальной напряженности в инфраструктурной отрасли и смежных отраслях;
- рост убытков и банкротства подрядных организаций;
- невозможность оперативной мобилизации отрасли в сжатые сроки в будущем.
Что случилось
«В целях своевременного и качественного исполнения возложенных государственных задач отрасль дорожно-мостового строительства к 2023−2024 годам достигла исторического пика своего развития. Подрядные организации нарастили парк техники, сформировали высококлассные трудовые коллективы», — говорится в обзоре.
Ухудшение показателей отрасли объясняется макроэкономическими факторами. У компаний выросли расходы на оплату труда сотрудников: среднемесячная заработная плата по организациям, вошедшим в выборку, увеличилась в 2023 году на 15,5%, а за девять месяцев 2024-го — на 29,6%. По данным Росстата, средняя зарплата в строительной отрасли в минувшем сентябре составила 84,1 тыс. руб., что на 18,5% больше, чем в прошлогоднем. Средняя зарплата за девять месяцев равнялась 81,1 тыс. руб., что на 20,7% больше, чем в январе—сентябре 2023-го. Более поздние данные на момент публикации не раскрывались.
Выросла долговая нагрузка, указывает НАИК: «По данным кредитных организаций, отношение суммы обязательств 25 крупнейших дорожно-строительных компаний к EBITDA без государственных гарантий составляет 1,6 (в 2023 году — 1,1), а с государственными гарантиями — 3,2 (в 2023 году — 2,7)».
На финансовые показатели также влияет увеличение объемов лизингового портфеля по отношению к 2022 году на 114% и удорожание по лизинговым договорам на 54,6%. Как указывали аналитики «Эксперт РА» в отчете по рынку лизинга за девять месяцев 2024 года, высокие процентные ставки и продолжающееся удорожание предметов лизинга «на фоне роста неопределенности» в экономике ограничивают деловую активность бизнеса: количество заключенных сделок респондентов в январе—сентябре 2024-го не превысило прошлогоднего значения и составило 344 тыс.: «Повышение ключевой ставки и, как следствие, увеличение размера лизинговых платежей обусловили рост средней суммы лизингового договора с 12,4 млн до 15,8 млн руб., или на 28%, что кратно превышает официально заявленный уровень инфляции». Спрос на строительную технику уменьшился в связи с замедлением темпов роста строительного сектора на фоне завершения льготных ипотечных программ и снижения покупательской способности населения из-за удорожания недвижимости и высоких ставок по кредитам, указывали аналитики: «В текущих рыночных условиях строительные компании снижают инвестиционную активность, чтобы избежать в дальнейшем накопления нереализованных объектов недвижимости».
НАИК обращает внимание на то, что начиная с 2024 года наблюдается тенденция к значительному снижению объемов дорожно-строительных работ, которая станет «особо острой» с 2025 года после окончания строительства участков трасс М-4 и М-12. «Объемы финансирования снижаются либо переносятся “вправо”. По объектам, планировавшимся к заключению в 2024 году, стоимостью от 5 млрд руб. и выше финансирование перенесено на последующие годы. Остаток законтрактованных, но не выполненных работ (бэклог) по государственным контрактам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в период 2022—2027 годов резко снижается», — указывает в обзоре ассоциация.
По данным НАИК, в этом году наблюдается снижение основных параметров отрасли. Совокупная выручка по итогам года составит 57,1% от уровня 2022-го. Остаток законтрактованных работ с 2024 по 2027 год снизится с 54,9 до 10,2%. Производственные и финансовые показатели падают параллельно с увеличением расходов на основные строительные материалы: щебень, песок, битум, арматурный и листовой прокат, дизельное топливо в 2023 году подорожали на 11,1%, а за три квартала 2024-года еще на 9,7%.
Что происходило с ценами на стройматериалы
По данным Росстата, индекс цен на щебень, приобретенный строительными организациями, в апреле 2024 года вырос на 16,38% к марту; в июле цены поднялись еще на 0,32%, а в сентябре снизились к августу на 34%. Индекс цен на приобретенные песчано-гравийные смеси в июле вырос на 9,25%, в остальные месяцы не менялся. Индекс цен на купленные строителями нефтяные битумы рос в мае на 15,3%, в июне — на 11,16%, в июле — на 2,29%. Начиная с последнего месяца лета показатель снижался — на 0,64% в августе, на 0,06% в сентябре и на 0,27% в октябре.
В обзоре со ссылкой на данные Росстата и расчеты НИУ ВШЭ говорится, что средняя рентабельность в дорожном строительстве не превышает 2,6−3,3%, тогда как в строительной отрасли, включая жилищное строительство, она достигает 9,2%.
Что предлагает НАИК
Для сохранения устойчивости отрасли ассоциация считает необходимым продлить на 2025 год возможность авансировать до 50% от цены государственного контракта на поставку товаров и оказание работ и услуг. Требуется также исключить увеличение сроков работ по контракту без индексации его цены, ввести систему оценки компаний для предоставления игрокам с высоким рейтингом мер поддержки, в числе которых право не предоставлять обеспечение под аванс или исполнение контракта.
Еще одна мера поддержки — разрешение компаниям отрасли направлять средства из лимита на непредвиденные расходы и затраты на оплату процентов по банковским кредитам в тех случаях, когда они привлекаются отраслевыми игроками для досрочного исполнения договора подряда или при отставании графика финансирования от графика строительно-монтажных работ.
В пресс-службе Минстроя РБК сообщили, что консолидированные предложения по продлению и введению новых мер поддержки строительной отрасли формируются при участии экспертного сообщества. Рассматриваются и предложения НАИК. «На текущий момент указанный перечень предложений по системным мерам поддержки направлен в отраслевые министерства для оперативного рассмотрения», — отметил представитель ведомства.
Что может помочь дорожным строителям
Как отмечал гендиректор компании «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов, лизинговые компании с «оптимизмом смотрят на новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”, “который продолжит мероприятия дорожного и жилищного нацпроектов”: “По прогнозам, на него будет направлено до 1,17 трлн руб. Бóльшая часть средств пойдет на строительство и модернизацию федеральных трасс, приграничных КПП, автоматизацию систем мониторинга безопасности и качества автодорог. Это поддержит положительную динамику сегмента дорожно-строительной техники”.
Нацпроект разработан по поручению президента Владимира Путина. Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с главой государства 31 октября говорил, что формирование нацпроекта утверждено и тот должен быть принят в декабре. Он состоит из 12 федеральных проектов, за пять из которых будет отвечать Минстрой, в том числе за мероприятия по дорожному строительству.
В 2025—2027 годах на нацпроект из бюджета будет направлено почти 4 трлн руб., из которых 1,17 трлн руб. запланировано на 2025 год.
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что при переносе сроков финансирования у подрядчиков возникают кассовые разрывы, которые в условиях высокой ключевой ставки зачастую невозможно закрыть кредитными средствами. По его мнению, наименее вероятно разрешение игрокам рынка хранить авансы на банковских депозитах. При этом индексация цен госконтрактов и увеличение объемов авансирования в той или иной форме возможны.
Эксперт отмечает, что сегодня в России формируются два параллельных рынка — льготного и рыночного кредитования и маловероятно, что государство будет резко расширять рынок льготного кредитования, добавляя в него крупные инфраструктурные проекты: «Следующий год будет для отрасли таким же сложным, как 2024 год. С одной стороны, заявлены крупные проекты, например ВСМ. С другой стороны, их реализация может смещаться. При этом крупным инфраструктурным компаниям, по всей видимости, не дадут упасть, чтобы не допустить эффекта домино на подрядные и субподрядные организации».
РБК направил запросы в аппарат Хуснуллина и крупным игрокам отрасли — в «Нацпроектстрой», «Автобан», «Центрдорстрой», АБЗ-1 и другие компании.