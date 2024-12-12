Бизнес заявил о риске банкротств и сокращений в дорожном строительстве

На финансовые показатели также влияет увеличение объемов лизингового портфеля по отношению к 2022 году на 114% и удорожание по лизинговым договорам на 54,6%. Как указывали аналитики «Эксперт РА» в отчете по рынку лизинга за девять месяцев 2024 года, высокие процентные ставки и продолжающееся удорожание предметов лизинга «на фоне роста неопределенности» в экономике ограничивают деловую активность бизнеса: количество заключенных сделок респондентов в январе—сентябре 2024-го не превысило прошлогоднего значения и составило 344 тыс.: «Повышение ключевой ставки и, как следствие, увеличение размера лизинговых платежей обусловили рост средней суммы лизингового договора с 12,4 млн до 15,8 млн руб., или на 28%, что кратно превышает официально заявленный уровень инфляции». Спрос на строительную технику уменьшился в связи с замедлением темпов роста строительного сектора на фоне завершения льготных ипотечных программ и снижения покупательской способности населения из-за удорожания недвижимости и высоких ставок по кредитам, указывали аналитики: «В текущих рыночных условиях строительные компании снижают инвестиционную активность, чтобы избежать в дальнейшем накопления нереализованных объектов недвижимости».