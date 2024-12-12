Аналитики дали прогноз по ценам на жилье в России на 2025 год

В «Сбере» дали прогноз по выдаче ипотеки на 2025 год. По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, на фоне высоких ставок и ограничений по льготным программам в этом году выдача ипотеки сократится до 5 трлн руб. после рекордных 7,8 трлн руб. в прошлом году. В 2025 году падение продолжится, в результате объем выданной ипотеки может составить 4,3 трлн руб. Показатель 2025 года будет на 14% меньше, чем в этом году, на 45% ниже уровня рекордного 2023 года и окажется примерно равен уровню 2020 года, когда было выдано ипотеки на 4,5 трлн руб.