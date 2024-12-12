Акционеры «ФосАгро» одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных

7 ноября совет директоров одобрил увеличение инвестиционной программы до ₽75 млрд по итогам 2024 года. Компания также опубликовала финансовые и операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Так, выручка за квартал выросла на 12,5% год к году, до ₽129,47 млрд, а чистая прибыль составила ₽11,35 млрд против ₽15,28 млрд годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец сентября составило 1,75х, притом что в конце 2023 года показатель был на уровне 1,22х.