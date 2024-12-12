Акционеры «ФосАгро» одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных

Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов в размере ₽126 на акцию по итогам девяти месяцев 2024 года. Эта сумма почти вдвое ниже рекомендации совета директоров компании в ₽249 на одну акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 19 декабря. По текущим ценам дивидендная доходность составляет 2,28%.
После решения акционеров котировки компании упали, но вскоре отыграли большую часть потерь. В 14:00 мск на минимуме акции опустились на 1,41%, до ₽5451 за бумагу. По данным на 14:40 мск, котировки снижаются лишь на 0,13%, до ₽5522.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «ФосАгро» с просьбой пояснить, с чем связано решение акционеров одобрить дивиденды ниже рекомендованных.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» посчитали снижение дивиденда негативным событием для бумаг компании, отметив, что обычно ранее предлагаемые советом директоров дивиденды утверждались. «Однако в условиях высоких ставок часть денежного потока, возможно, будет направлена на выплату долга для “ФосАгро”, и это стратегически более сбалансированное решение», — считают в БКС.
При этом, по мнению экспертов, «ФосАгро» все также представляет собой неплохую инвестиционную идею, в частности в связи с отменой валютной экспортной пошлины с 1 января 2025 года. Кроме того, отметили аналитики БКС, положительным фактором для компании является слабый рубль.
Это не первый случай, когда решение акционеров компании становится для рынка неожиданным. В мае совет директоров дал акционерам сразу несколько вариантов по дивидендам за первый квартал 2024 года — ₽165, ₽234, ₽309 на акцию, также была возможность воздержаться. Акционеры «ФосАгро» одобрили максимальный размер дивидендов.
Дивидендная политика производителя фосфорных удобрений и фосфатного сырья «ФосАгро» предполагает выплату более 75% свободного денежного потока (FCF) в качестве дивидендов при чистом долге/EBITDA на уровне ниже 1x. Если показатель находится в диапазоне 1х-1,5х, то выплаты составят не менее 50%, но не более 75%, при значении более 1,5х — не более 50%.
7 ноября совет директоров одобрил увеличение инвестиционной программы до ₽75 млрд по итогам 2024 года. Компания также опубликовала финансовые и операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Так, выручка за квартал выросла на 12,5% год к году, до ₽129,47 млрд, а чистая прибыль составила ₽11,35 млрд против ₽15,28 млрд годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец сентября составило 1,75х, притом что в конце 2023 года показатель был на уровне 1,22х.