Wildberries запустит продажу алкоголя

Объединенная компания Wildberries и Russ запускает в тестовом режиме модель продаж алкоголя по модели Click&Collect, говорится в сообщении компании, поступившем в «РБК Вино». Первым участником проекта станет сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб». Сначала услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга, но постепенно к проекту подключится более сотни торговых точек ретейлера.
Для того, чтобы заказать алкогольные напитки, нужно выбрать их на сайте Wildberries, отправить в корзину, а на этапе оформления покупки выбрать для доставки один из магазинов «ВинЛаб» на карте. Ретейлер соберет оформленный заказ в течение часа, оплатить заказ надо будет уже в магазине при выдаче. Хранить заказ будут в течение 4 дней с момента готовности. Функция самовывоза уже доступна в обновленном мобильном приложении Wildberries на iOS и Android.
«Wildberries в данном случае предстает в качестве онлайн-витрины, соединяя напрямую продавца с покупателем», — отметили в компании.
Для просмотра карточек товаров из новой категории «Алкогольные напитки» на сайте Wildberries, пользователю необходимо подтвердить, что он старше 18 лет. При оформлении заказа платформа напомнит о необходимости предъявить документ, подтверждающий совершеннолетие, для получения заказа.
Компания заявила, что в дальнейшем к такой модели продаж смогут подключиться и другие партнеры. Внедрение системы Click&Collect позволит компании «охватить еще больше уникальных товарных категорий, которые ранее не были представлены на онлайн-витрине», отмечается в сообщении. «Пользователям новая услуга поможет удобно и быстро забирать заказы без необходимости оформлять курьерскую доставку. Наконец, для наших партнеров, крупных игроков ритейл-рынка, сотрудничающих с нами по схеме Click&Collect, это прекрасная возможность представить свой ассортимент многомиллионной аудитории пользователей маркетплейса и получить доступ к новому методу реализации своей продукции», — заявила руководитель направления доставки силами продавца Елизавета Шлеин.
Мировой рынок онлайн-продажи алкоголя в 2023 году составил $56,7 млрд, прогноз на 2024 год — $65 млрд. В России онлайн-продажа спиртных напитков запрещена, однако перспективы ее широко обсуждаются. Как ранее заявили «РБК Вино» в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, «вопрос регулирования оборота алкогольной продукции — это развилка для государства». С одной стороны, есть задачи по сбору налогов, акцизов, борьбе с теневым рынком, а с другой — задачи по снижению доступности и потребления алкогольной продукции и недопущение продаж алкоголя несовершеннолетним. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в сентябре предсказали, что запуск онлайн-продаж алкоголя в России (в случае одобрения этой меры государством) возможен в срок не ранее 2025 года.