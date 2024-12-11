Wildberries запустит продажу алкоголя

Мировой рынок онлайн-продажи алкоголя в 2023 году составил $56,7 млрд, прогноз на 2024 год — $65 млрд. В России онлайн-продажа спиртных напитков запрещена, однако перспективы ее широко обсуждаются. Как ранее заявили «РБК Вино» в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, «вопрос регулирования оборота алкогольной продукции — это развилка для государства». С одной стороны, есть задачи по сбору налогов, акцизов, борьбе с теневым рынком, а с другой — задачи по снижению доступности и потребления алкогольной продукции и недопущение продаж алкоголя несовершеннолетним. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в сентябре предсказали, что запуск онлайн-продаж алкоголя в России (в случае одобрения этой меры государством) возможен в срок не ранее 2025 года.