В России осенью выросла доля отказов по ипотеке на новостройки

По данным Бюро, в целом по рынку доля отказов по ипотеке в ноябре составила 53%. Примерно на таком же уровне она была в начале года (56%) и в июне (50%). «Доля отказов в ипотеке в 2024 году в целом относительно стабильна. Некоторое ее общее снижение было отмечено только в апреле — июне текущего года, когда банки старались успеть одобрить больше льготных ипотечных кредитов на первичном рынке в преддверии окончания программы массовой льготной ипотеки», — отметил Алексей Волков.