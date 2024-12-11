В России осенью выросла доля отказов по ипотеке на новостройки

Доля отказов по ипотеке на новостройки с отменой льготной программы заметно выросла: с 59% в июне до 72% в ноябре. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Пик отказов пришелся на октябрь — тогда 77% потенциальных покупателей строящегося жилья в кредит получили отказ от банков. Минимальной в текущем году доля отказов по ипотеке на новостройки была в мае — предпоследний месяц действия льготной ипотеки. Тогда отказы получали 49% потенциальных заемщиков, следует из статистики НБКИ.
В то же время на рынке вторичного жилья с июня наблюдается противоположная тенденция. Там доля отказов за последние месяцы уменьшилась — с 42% в июне до 37% в ноябре. Максимальную доля отказов по ипотеке на вторичку в НБКИ зафиксировали в феврале — 52%.
«Если на вторичке наблюдается некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков, то на первичке она начиная с июля, напротив, несколько подросла. Что опять же объясняется окончанием основной программы льготной ипотеки и, соответственно, снижением у банков аппетита к риску именно в сегменте новостроек», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По данным Бюро, в целом по рынку доля отказов по ипотеке в ноябре составила 53%. Примерно на таком же уровне она была в начале года (56%) и в июне (50%). «Доля отказов в ипотеке в 2024 году в целом относительно стабильна. Некоторое ее общее снижение было отмечено только в апреле — июне текущего года, когда банки старались успеть одобрить больше льготных ипотечных кредитов на первичном рынке в преддверии окончания программы массовой льготной ипотеки», — отметил Алексей Волков.
По его словам, влияние на одобряемость жилищных кредитов оказывает политика Банка России: регулятор достаточно продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка (с помощью макропруденциальных мер, роста минимального значения первоначального взноса). «Таким образом, граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время вымываются из входящего потока заявителей», — добавил директор по маркетингу НБКИ.
Увеличение отказов по ипотеке на новостройки после завершения массовой льготной программы отмечают в ипотечном центре компании «Этажи». Хотя общий уровень одобряемости там выше из-за специфики работы брокеров — они направляют заемщика в банк, где он потенциально может получить положительное решение. По данным «Этажей», если в июне отказывали 33% потенциальным покупателям новостроек, то в декабре — почти 42%. «В нынешних рыночных условиях снижение доли одобрения по ипотечным кредитам вполне оправдано», — говорит исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.
Во-первых, часть кредитов на первичном рынке оформляются по рыночным ставкам и не всем заемщикам хватает уровня дохода, объясняет эксперт. Во-вторых, из-за проблем с лимитами по семейной ипотеке во второй половине года банки вводили дополнительные требования к заемщикам и размеру первоначального взноса, что также приводило к отказам.
«В-третьих, банки стали более жестко оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков и отказывать даже тем, кому год-два назад без проблем одобрили бы ипотеку», — заключила Регина Дыдалина.