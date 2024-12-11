В декабре стоимость аренды квартир снизилась в большинстве крупных городов РФ

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что по итогам октября спрос на готовое жилье по сравнению с июнем текущего года в среднем по стране вырос на 10%. Это следует из данных «Авито Недвижимости». Сильнее всего интерес увеличился к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам (+16% у обоих).