В декабре стоимость аренды квартир снизилась в большинстве крупных городов РФ

«Коррекция уровня цен происходит на фоне растущего предложения на рынке арендного жилья, в некоторых городах количество объявлений о сдаче квартир выросло на 20%. Виной всему — снижение спроса, которое наступило после осеннего пикового периода», — отметили эксперты.
В результатах исследования сообщается, что средневзвешенная цена аренды однокомнатных квартир сильнее всего снизилась в Москве: с 78,2 тыс. до 73,6 тыс. рублей (-6%). Двухкомнатные квартиры значительно подешевели в Екатеринбурге: −11% (до 49 тыс. рублей), а трехкомнатные — в Казани, Красноярске и Тюмени (снижение произошло в границах 8−10%).
Тройка городов, где стоимость аренды однокомнатных квартир выросла незначительно — Красноярск (+0,5%), Уфа (+0,4%) и Тюмень (+1,3%). В Тюмени немного поднялась цена на двухкомнатные квартиры: +1,4%. Трехкомнатное жилье подорожало в Москве (+7,3%), Ростове-на-Дону (+6,3%) и Краснодаре (+2,6%).
При этом во всех крупных городах России отмечен рост предложения на рынке арендного жилья в декабре. Лидеры — Красноярск (+33,5% к числу лотов), следом идут Казань (+25,7%) и Москва (+21,3%). Наименьший рост витрины лотов в сегменте съемного жилья зафиксирован в Уфе (+6,9%) и Тюмени (+0,4%), уточнили эксперты.
Вместе с тем самый большой рынок аренды — в Москве. В столице в декабре предлагается в аренду более 18 тыс. квартир. В Санкт-Петербурге сдается 7,3 тыс. жилых помещений. На третьем месте — Казань (3,3 тыс.). Меньше всего квартир сдается в Екатеринбурге — всего около тысячи лотов.
Ранее, 15 ноября, сообщалось, что по итогам октября спрос на готовое жилье по сравнению с июнем текущего года в среднем по стране вырос на 10%. Это следует из данных «Авито Недвижимости». Сильнее всего интерес увеличился к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам (+16% у обоих).