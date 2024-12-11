Средний бюджет россиян на Новый год и каникулы вырос на 7% за год

В 2024 году россияне при планировании своего бюджета на Новый год и каникулы в среднем рассчитывают потратить по 21 тыс. руб. на человека — это на 7% больше, чем в 2023 году (19 600 ₽). Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob (есть у РБК).