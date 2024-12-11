Средний бюджет россиян на Новый год и каникулы вырос на 7% за год

За шесть лет, с 2018 года, бюджет россиян на эти же траты вырос на 3 тыс. руб. (около 14%). При подсчете не учитывались расходы на подарки.
Согласно результатам опроса, каждый третий россиянин занят составлением бюджета на праздник и каникулы. Женщины чаще предпочитают рассчитывать траты заранее — 36% против 30% среди мужчин. Также бюджет у женщин, согласно опросу, меньше, чем у мужчин, — ₽19,5 тыс. и ₽22,2 тыс. соответственно.
Опрос провели с 12 ноября по 10 декабря, в нем приняли участие 5 тыс. россиян старше 18 лет из всех округов страны.
Самые большие праздничные бюджеты среди жителей городов-миллионников пришлись на Москву и Санкт-Петербург — ₽24,1 тыс. и ₽22,4 тыс. на человека. В пятерку самых крупных бюджетов по стране также вошли Красноярск, Екатеринбург и Самара — ₽20,5 тыс., ₽20,2 тыс. и ₽19,8 тыс. на человека соответственно.
Всего было опрошено 10 тыс. респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.
Аналогичное исследование с 19 сентября по 10 октября 2024 года проводил ДРТ (ранее Deloitte). Однако это исследование учитывало также и траты на подарки. Его участниками стали 1,6 тыс. россиян.
Согласно данным этого опроса, в среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 30,1 тыс. руб. А предполагаемые средние траты в 2024 году выросли на 14% относительно прошлого года (25,9 тыс. руб.).