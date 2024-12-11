Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

«Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации», — сказал Песков.