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Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации», — сказал Песков.

Он добавил, что потом по просьбе Кремля министр энергетики Сергей Цивилев кратко проинформирует о ходе обсуждения. Песков отметил, что на совещании будут также традиционно рассматриваться актуальные вопросы в диалоге с руководителями кабинета министров.