Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

«Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации», — сказал Песков.
Он добавил, что потом по просьбе Кремля министр энергетики Сергей Цивилев кратко проинформирует о ходе обсуждения. Песков отметил, что на совещании будут также традиционно рассматриваться актуальные вопросы в диалоге с руководителями кабинета министров.