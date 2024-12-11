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«Смертность бизнеса» снизилась до минимума с 2012 года

За январь-ноябрь 2024-го в РФ прекратили работать 185,6 тыс. юридических лиц. Это рекордно низкий показатель за аналогичный период как минимум с 2012-го, подсчитали «Известия» на основе статистики ФНС. По сравнению с прошлым годом количество закрытий снизилось на 10%.

Источник: Freepik

При этом за 10 месяцев в стране зарегистрировалось 198,7 тыс. новых компаний — минимум с пандемийного 2020-го. В 2023-м за январь-ноябрь открылось на 8% больше юрлиц.

Только в последние два года «рождаемость» предприятий впервые с 2015-го превысила их «смертность». В 2023-м — на 6 тыс., в 2024-м — на 13 тыс. Всего же на ноябрь 2024-го в РФ зарегистрировано 3,2 млн юрлиц.

По данным ФНС, большинство предприятий (78%) в этом году ликвидировали, просто исключив их из Единого госреестра юрлиц по решению налоговой, отметил научный сотрудник центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии Иван Ермохин. Сокращение числа закрытых компаний во многом связано с тем, что реестр очистили от фирм-однодневок.

Оставшиеся 22% компаний ликвидировали в связи с банкротством, реорганизацией или закрытием по собственному решению юрлица.

Сейчас в России чаще всего закрываются строительные предприятия и компании-импортеры, оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Первые, по его словам, — из-за снижения спроса, вторые — из-за санкционных ограничений на расчеты и поставки. Открываются же по большей части юрлица в сфере электронной коммерции, ритейла, ИТ и логистики на фоне возросшего спроса, добавил эксперт.