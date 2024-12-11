«Смертность бизнеса» снизилась до минимума с 2012 года

Только в последние два года «рождаемость» предприятий впервые с 2015-го превысила их «смертность». В 2023-м — на 6 тыс., в 2024-м — на 13 тыс. Всего же на ноябрь 2024-го в РФ зарегистрировано 3,2 млн юрлиц.