«Смертность бизнеса» снизилась до минимума с 2012 года

При этом за 10 месяцев в стране зарегистрировалось 198,7 тыс. новых компаний — минимум с пандемийного 2020-го. В 2023-м за январь-ноябрь открылось на 8% больше юрлиц.
Только в последние два года «рождаемость» предприятий впервые с 2015-го превысила их «смертность». В 2023-м — на 6 тыс., в 2024-м — на 13 тыс. Всего же на ноябрь 2024-го в РФ зарегистрировано 3,2 млн юрлиц.
По данным ФНС, большинство предприятий (78%) в этом году ликвидировали, просто исключив их из Единого госреестра юрлиц по решению налоговой, отметил научный сотрудник центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии Иван Ермохин. Сокращение числа закрытых компаний во многом связано с тем, что реестр очистили от фирм-однодневок.
Оставшиеся 22% компаний ликвидировали в связи с банкротством, реорганизацией или закрытием по собственному решению юрлица.
Сейчас в России чаще всего закрываются строительные предприятия и компании-импортеры, оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Первые, по его словам, — из-за снижения спроса, вторые — из-за санкционных ограничений на расчеты и поставки. Открываются же по большей части юрлица в сфере электронной коммерции, ритейла, ИТ и логистики на фоне возросшего спроса, добавил эксперт.