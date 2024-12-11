Рыбаки попросили не запрещать промысел по заключениям ФАС об иностранцах

Рыбопромышленники предлагают исключить практику отказа в выдаче предприятиям разрешений на промысел только на основании заключения ФАС о подконтрольности иностранному инвестору. Такое предложение внесено в решение общего собрания Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), которое прошло в Москве 5 декабря (есть у РБК). Решение будет разослано в правительство, Федеральное собрание и органы власти, уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Инициатором предложения была входящая в ВАРПЭ Аcсоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). Президент этой ассоциации Георгий Мартынов рассказал РБК, что проблема становится для рыбопромышленников достаточно острой: «У нас 8 компаний на Дальнем Востоке стоят. Потому Федеральная антимонопольная служба может написать в Росрыболовство, что, по их мнению, российская компания может находиться под влиянием иностранного инвестора, так как в [Южной] Корее она на протяжении нескольких лет продает продукцию одному и тому же покупателю».
Почему иностранцев не пускают в рыбу
Участие граждан других стран в рыболовстве в России ограничено, так как эта отрасль относится к числу стратегических. Закон об иностранных инвестициях в предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (№ 57-ФЗ), запрещает контролировать их иностранцам. Один из признаков такого контроля в рыболовстве — возможность иностранного инвестора или группы лиц, в которую он входит, прямо или косвенно распоряжаться 25% и более процентами капитала компаний. Исключение — случаи, когда такие граждане получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями.
С какими проблемами столкнулись рыбаки
С 2021 года контроль за иностранным участием в рыболовстве ужесточился, напоминает ВАРПЭ. Но применение новых требований складывается так, что «активное участие российских рыбодобывающих предприятий во внешнеэкономической деятельности в условиях действия неоднозначных норм расценивается ФАС как нахождение российских предприятий под контролем иностранных инвесторов», говорится в решении ассоциации.
В АРПП говорят о наметившейся в 2023—2024 годах тенденции: по инициативе ФАС была прекращена работа ряда отечественных рыбодобывающих компаний, удерживающих российский сегмент рыбного рынка в Южной Корее (один из крупнейших покупателей этой продукции у России). В мае-июне 2023 года ФАС провела проверку работающих на этом рынке предприятий. А через несколько месяцев, в конце ноября, служба вынесла заключение о признании восьми компаний находящимися под контролем иностранного инвестора. Речь идет об ООО «Орион», ООО Дальтрансфлот«, ООО “Сириус”, ООО “Янтарь”, ООО “Хабрыба”, ООО “Миккор”, ООО “Аринай”.
В заключениях ФАС «не только не доказано, но даже не указано» о наличии признаков нахождения компаний под контролем иностранцев, утверждают в АРПП. В случае с сахалинским предприятием «Миккор» поводом могло стать действительное участие в уставном капитале иностранного инвестора, но в ассоциации подчеркивают, что оно находится в допустимых законом пределах. Согласно данным ЕГРЮЛ, в «Микор» 24,9% принадлежит южнокорейской Seongkyung Fisheries Co. Ltd., а 75,1% — у россиянина Сергея Александрова. Привлечение партнеров из Южной Кореи объясняется экономической целесообразностью, говорит Мартынов: компании, у которых есть корейский капитал, ввозят и продают товар в этой стране беспошлинно.
Но в отношении ряда других компаний, в частности, предприятий АО «Дальрыбпром» и ООО «Аринай», акционеры которых — только российские лица, выдвинуты «непонятные обвинения», считают в АРПП. Данные об акционерах АО «Дальрыбпром» в ЕГРЮЛ на текущий момент скрыты. Зарегистрированный на Сахалине «Аринай» до октября 2022 года принадлежал «Дальрыбпрому», а сейчас его владелец — уже упомянутый «Миккор».
Предыдущие проверки ФАС «Дальрыбпром», который работает на рынке больше 20 лет, проходил. А в вынесенном осенью прошлого года заключении антимонопольной службы одним из доказательств иностранного контроля стало то, что в 2018 году «Дальрыбпром» получил кредит в зарубежной организации «на обычных внешнеэкономических условиях того времени, значительно отличающихся от нынешних условий кредитования российскими организациями». Это, как указывает АРПП, было расценено ФАС как «безвозмездное финансирование предприятия иностранным инвестором». Стабильные партнерские отношения с покупателями служба сочла «устойчивыми корпоративными связями с иностранными инвесторами», использование в иностранном порту услуг агентирующей компании (занимается в том числе формальными процедурами, связанными с заходом судна в порт) — невозможность предприятия самостоятельно эксплуатировать, принадлежащие ему суда. Оформление в порту приписки судов ипотеки на них под обеспечение кредита было расценено как передача иностранному инвестору основных производственных фондов, а рассрочка платежей по внешнеторговым сделкам — нахождением предприятия в финансовой зависимости у иностранного инвестора. Внимание антимонопольного ведомства привлекла и реклама с южнокорейских сайтов, которая «якобы указывает на осуществление корейской компанией рыболовства», добавляют в АРПП.
По приведенным в заключении доводам подконтрольным иностранному инвестору можно признать «любое рыбопромышленное предприятие, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность, привлекающее зарубежные кредитные средства в экономику страны, заводящее свои суда в иностранный порт и выполняющее поставленные государством задачи по увеличению экспорта рыбной продукции», обеспокоена ассоциация.
Восемь дальневосточных предприятий, которым Росрыболовство по заключениям ФАС отказало в выдаче разрешений на промысел, в 2024 году фактически прекратили деятельность — до решения правкомиссии или суда, указывают в АРПП. При этом судебные разбирательства по существу вопроса назначены на декабрь 2024 — апрель 2025 годов. «Остановка деятельности рыбохозяйственных организаций более чем на год неизбежно приведет к их банкротству», — предупреждает ассоциация. Там отмечают, что в сложившейся ситуации любое решение суда отрицательно скажется и на предприятии, и на экономике страны: даже в случае непризнания судом заключений ФАС, возобновление рыбохозяйственной деятельности после более чем годового простоя маловероятно. А уход с рынка предприятий создает условия для замещения российской рыбной продукции аналогичной зарубежной — в первую очередь, замены российского минтая на рынке Южной Кореи, американским.
В пресс-службе правительства вопросы перенаправили в ФАС. РБК направил запрос в Росрыболовство.
Что говорит ФАС
Ограничения в рыболовстве для иностранных инвесторов или групп лиц, в которые они входят, устанавливаются для обеспечения обороны страны и безопасности государства, напомнили в пресс-службе ФАС. Обращения от рыбопромышленников по вопросу корректировки механизма в службу, как следует из ее ответа, не поступали.
Что касается рыбодобывающих компаний «Дальрыбпром», «Аринай», «Миккор», в ФАС подчеркнули, что в 2023 году служба вместе с правоохранительными органами выявила факт незаконного контроля над ними иностранных инвесторов. Речь идет о корейской группе компаний «Азия Колд Сторадж Ко., Лтд» (в том числе компаниями «Грин Стар Инк.», «Сонгён Фишери Ко., Лтд», «Нордик Айс Инк.», «Блю Айс Инк.»). Заключения ФАС основаны на сложившихся в правоприменительной практике подходах, отраженных в обширной судебной практике, отметили в пресс-службе ведомства. «Обоснованность данного подхода подтверждается судебными актами по делам, в которых рассматривались схожие обстоятельства», — добавили в ФАС.
Как оценивают перспективы юристы
Законодательство, ужесточающее контроль за иностранными инвестициями в рыбодобывающей отрасли, принималось в том числе для обеспечения продовольственной безопасности России и приоритета поставок рыбной продукции на внутренний рынок, говорит адвокат Виктория Скокова из коллегии адвокатов Pen & Paper. А решение о прекращении деятельности рыбных предприятий исключительно на основании заключений ФАС без судебного решения должно было способствовать эффективности и оперативности процедуры. С одной стороны, такой подход устанавливает более жесткий контроль и обеспечивает независимость рынка, особенно с учетом сложившейся геополитической ситуации, с другой — такие решения надзорного органа приводят к финансовым трудностям компаний, которые вынуждены обращаться в суд с требованием об оспаривании заключения ФАС, рассуждает адвокат.
Правкомиссия не является надзорным органом в отличие от Росрыболовства и ФАС, к полномочиям которой законом отнесено выявление признаков наличия иностранного контроля, указывает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Чтобы работа органа исполнительной власти была эффективной, он наделяется полномочиями пресекать выявляемые нарушения. Если такой орган усматривает в действиях того или иного лица или хозяйствующего субъекта признаки наличия нарушения закона, он должен иметь возможность незамедлительно, без обращения в суд, принять меры для пресечения совершения этого нарушения, продолжает юрист. «Поскольку пока будет длиться судебное разбирательство, а длиться оно может месяцами, а в некоторых случаях и годами, нарушение устранено не будет», — объясняет Барабаш.
Предложение участников рыбодобывающей отрасли, по мнению Барабаш, не укладывается в принципы работы исполнительной ветви власти. «Можно понять недовольство рыбопромышленников установленным законом порядком, но, возвращаясь к обратной стороне медали, нужно исходить из того, что ни один орган исполнительной власти не преследует собственных интересов, он лишь следит за исполнением закона», — указывает юрист. В случае, если участники отрасли не согласны с решениями антимонопольного органа, то они имеют право эти решения оспаривать в судебном порядке, напоминает Барабаш.
Риски банкротства рыбодобывающих предприятий, пока идут судебные дела в таких разбирательствах, существуют, признает Скокова. С момента вынесения ФАС заключения о несоблюдении № 57-ФЗ деятельность рыбного предприятия полностью прекращается, а денежные средства перестают поступать на счета организации. Продолжительные суды по оспариванию заключения ФАС и связанные с ними расходы, а также неисполненные обязательства перед контрагентами, которые за время судебных споров лишь увеличиваются, влекут риск банкротства предприятия, указывает адвокат. Но говорить об увеличении статистики банкротства рыбных предприятий преждевременно, добавляет Скокова: такая судебная практика на данный момент отсутствует.
Если же предложение АРПП будет реализовано, то возникнут существенные риски злоупотребления правом со стороны самих рыбопромышленников, считает Барабаш: «Любое нарушение, в том числе и существенные, способные нанести ущерб как государству и обществу, так и экологии, водным биоресурсам, не будет пресекаться до тех пор, пока наличие нарушения не будет подтверждено судом, а на это, как уже было сказано, могут уйти месяцы».
Оспаривание рыбопромышленными предприятиями заключений ФАС о прекращении деятельности в большинстве случае безуспешно, констатирует Скокова: суды отказываются удовлетворять такие заявления, признавая доказанным факт контроля иностранного инвестора. «Представляется, что правкомисия, в случае принятия решения о прекращении деятельности компании, также будет учитывать доводы, указанные в заключении ФАС и руководствоваться сложившейся судебной практикой, в связи с чем маловероятно, что дополнительное получение решения правкомиссии изменит сложившуюся ситуацию», — резюмирует адвокат Pen&Paper.