Рыбаки попросили не запрещать промысел по заключениям ФАС об иностранцах

Предыдущие проверки ФАС «Дальрыбпром», который работает на рынке больше 20 лет, проходил. А в вынесенном осенью прошлого года заключении антимонопольной службы одним из доказательств иностранного контроля стало то, что в 2018 году «Дальрыбпром» получил кредит в зарубежной организации «на обычных внешнеэкономических условиях того времени, значительно отличающихся от нынешних условий кредитования российскими организациями». Это, как указывает АРПП, было расценено ФАС как «безвозмездное финансирование предприятия иностранным инвестором». Стабильные партнерские отношения с покупателями служба сочла «устойчивыми корпоративными связями с иностранными инвесторами», использование в иностранном порту услуг агентирующей компании (занимается в том числе формальными процедурами, связанными с заходом судна в порт) — невозможность предприятия самостоятельно эксплуатировать, принадлежащие ему суда. Оформление в порту приписки судов ипотеки на них под обеспечение кредита было расценено как передача иностранному инвестору основных производственных фондов, а рассрочка платежей по внешнеторговым сделкам — нахождением предприятия в финансовой зависимости у иностранного инвестора. Внимание антимонопольного ведомства привлекла и реклама с южнокорейских сайтов, которая «якобы указывает на осуществление корейской компанией рыболовства», добавляют в АРПП.