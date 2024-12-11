Почти 50% россиян назвали покупку квартиры под аренду выгодным вложением денег

При этом каждый третий россиянин признался, что мечтает не работать и жить на деньги, полученные от аренды в Москве, выяснили эксперты. Почти половина опрошенных (43%) хотели бы сдавать квартиру и жить на вырученные от этого деньги и не работать. 39% рассчитывают получать дополнительный к заработку доход. В то же время, 17% хотели бы купить квартиру под аренду, чтобы просто инвестировать свободные средства в «защитный актив» и не потерять накопления.