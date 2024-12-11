Почти 50% россиян назвали покупку квартиры под аренду выгодным вложением денег

При этом каждый четвертый респондент (23%) уверен, что есть более выгодные инвестиционные стратегии, хоть и более рискованные, а около трети (30%) опрошенных не определились со стратегией.
Однако именно в текущей ситуации только 12% опрошенных рассматривают возможность покупки квартиры для заработка, 17% хотели бы, но не имеют финансовой возможности. Почти половина (48%) хотели бы, но считают, что это не выгодно при ставках, которые есть в настоящее время.
При этом каждый третий россиянин признался, что мечтает не работать и жить на деньги, полученные от аренды в Москве, выяснили эксперты. Почти половина опрошенных (43%) хотели бы сдавать квартиру и жить на вырученные от этого деньги и не работать. 39% рассчитывают получать дополнительный к заработку доход. В то же время, 17% хотели бы купить квартиру под аренду, чтобы просто инвестировать свободные средства в «защитный актив» и не потерять накопления.
Потратить на инвестиционную квартиру чаще всего (в 35% случаев) опрошенные россияне готовы от 6 млн до 12 млн рублей, четверть опрошенных рассчитывают на сумму 12−15 млн рублей. Лишь каждый десятый готов вложить 15−20 млн рублей, а сумму более 20 млн рублей хотели бы потратить 4%.
«Наибольшим спросом в арендном бизнесе пользуются квартиры-студии, а также однокомнатные квартиры. Кроме того, мы видим, что именно студии и однокомнатные квартиры остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья при покупке с использованием материнского капитала: в 29% случаев эту меру господдержки используют при покупке однокомнатных квартир. Стоимость таких квартир может варьироваться от 9 млн рублей за квартиру в строящемся проекте класса комфорт-плюс до 30 млн рублей в готовом проекте бизнес-класса», — отметили в пресс-службе Level Group.
Среди вариантов инвестиций эксперты также назвали покупку квартиры в ипотеку и ее сдачу, чтобы аренда покрывала банковский кредит. В идеальном варианте, чтобы еще и оставалась сумма на жизнь. Однако, по их словам, в большинстве регионов страны арендные платежи ниже, чем платеж по ипотеке.
«С учетом того, что ставки по стандартной ипотеке за последнее время стали откровенно заградительными, а количество доступных льготных программ сократилось, размер ипотечного платежа продолжает расти. А значит, с помощью арендной платы перекрывать его становится всё сложнее. Если же вести речь о заработке, то это возможно только в том случае, если квартира приобретается со 100-стопроцентной оплатой, без привлечения ипотеки», — говорится в результатах исследования.
Специалисты отметили, что при этом больший доход дают квартиры бизнес-класса. Вместе с тем развитие рынка показывает, что ипотечных сделок в сегменте бизнес-класса становится всё меньше. Так, по данным «Метриум», в Москве их доля в III квартале упала на 18 процентных пунктов и составила 50%. При этом за последние пять лет доля студий на рынке новостроек бизнес-класса выросла с 3 до 17%, а доля однокомнатных квартир увеличилась с 25 до 38%.
В результате заработанные на арендных квартирах средства в настоящее время можно либо полностью использовать на ипотечные платежи, либо на свою жизнь. Однако совместить оба варианта вряд ли получится, подчеркнули эксперты.
Ранее, 2 ноября, стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Еще примерно 30% респондентов удобным назвали загородный дом. В то же время, комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23%, говорится в результатах опроса ВТБ.